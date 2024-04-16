شكرا لبحثكم عن خبر "وزعت هدية الرئيس الرمضانية".."الإغاثة والأعمال الإنسانية" تتفقد أحوال مواطني منطقة "قعوة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بتوجيهات من الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي، تفقدت الأستاذة نيران سوقي، أحوال مواطني منطقة (قعوة) الساحلية، في مديرية البريقة بالعاصمة عدن، وسلمتهم هدية الرئيس لأكثر من مائة اسرة بواقع سلة غذائية متكاملة لكل اسرة.

وأكدت سوقي لمواطني المنطقة، متابعة واهتمام الرئيس الزبيدي، بأوضاع المنطقة الساحلية، وحرصه الشديد على الاهتمام بتلك الاسر.

وعبر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم لاهتمام المجلس الانتقالي الجنوبي، بأوضاع المناطق الساحلية النائية، مؤكدين انهم ظلوا بعيدا عن أي اهتمام حكومي ومتمنيين استمرار الدعم الذي يؤكد على المواقف الإنسانية التي قامت بها هيئة الاغاثة والاعمال الانسانية في المجلس الانتقالي الجنوبي.