صدور قرار جمهوري جديد بشأن وزارة الداخلية

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يزيد بن سلمان - شبوة - قرار جمهوري بتعيين اللواء الركن عبدالماجد برك عيظة بن عسالة العامري وكيلاً لوزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية الإعلام الأمني - عدن : أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي ، القائد الأعلى للقوات المسلحة ، قراراً جمهورياً رقم (106) لعام 2024م ، قضت المادة الاولى من القرار بتعيين اللواء الركن عبدالماجد برك عيظة العامري وكيلاً لوزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية. وقضت المادة الثانية منه العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية والأمنية.

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