شكرا لقرائتكم خبر عن عشبة .. تخفض نسبة السكر في الدم وتعزز المناعة وتفيد صحة القلب والدماغ وتعزز الهضم وصحة الأمعاء وتحارب الالتهابات وتحمي بشرتك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عشبة رخيصة الثمن تخفض نسبة السكر في الدم وتعزز المناعة وتفيد صحة القلب والدماغ وتعزز الهضم وصحة الأمعاء وتحارب الالتهابات وتحمي بشرتك

الكزبرة عشب يستخدم عادة لتذوق الأطباق العالمية، يرتبط بالبقدونس والجزر والكرفس، في أجزاء أخرى من العالم يطلق عليهم بذور الكزبرة وأوراق الكزبرة، يُعرف النبات أيضًا باسم البقدونس الصيني.

كثير من الناس يستخدمون الكزبرة في أطباق مثل الحساء والصلصة، وكذلك الوجبات الهندية والشرق أوسطية والآسيوية مثل الكاري والماسالا.

غالبًا ما تستخدم أوراق الكزبرة كاملة بينما تستخدم البذور مجففة أو مطحونة، فيما يلي 8 فوائد صحية رائعة للكزبرة:

قد يساعد في خفض نسبة السكر في الدم

يعد ارتفاع نسبة السكر في الدم أحد عوامل الخطر لمرض السكري من النوع 2، قد تساعد بذور الكزبرة ومستخلصها وزيوتها في خفض نسبة السكر في الدم.

في الواقع يجب على الأشخاص الذين يعانون من انخفاض نسبة السكر في الدم أو الذين يتناولون أدوية السكري توخي الحذر مع الكزبرة لأنها فعالة جدًا في خفض نسبة السكر في الدم.

تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن بذور الكزبرة تقلل نسبة السكر في الدم عن طريق تعزيز نشاط الإنزيم الذي يساعد على إزالة السكر من الدم.

وجدت دراسة مماثلة أن نفس جرعة مستخلص بذور الكزبرة خفضت نسبة السكر في الدم وزيادة إفراز الأنسولين في الفئران المصابة بداء السكري مقارنةً بالحيوانات الضابطة.

غني بمضادات الأكسدة المعززة للمناعة

تقدم الكزبرة العديد من مضادات الأكسدة التي تمنع تلف الخلايا الذي تسببه الجذور الحرة، لقد ثبت أن مضادات الأكسدة الموجودة به تحارب الالتهابات في جسمك.

تشتمل هذه المركبات على تربينين وكيرسيتين وتوكوفيرول والتي قد يكون لها تأثيرات مضادة للسرطان ومُعزِّزة للمناعة وتأثيرات وقائية للأعصاب وفقًا لأنابيب الاختبار والدراسات على الحيوانات.

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على أنبوب الاختبار أن مضادات الأكسدة الموجودة في مستخلص بذور الكزبرة تقلل الالتهاب وتبطئ نمو خلايا سرطان الرئة والبروستاتا والثدي والقولون.

قد يفيد صحة القلب

تشير بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات وأنبوب الاختبار إلى أن الكزبرة قد تقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار.

يبدو أن مستخلص الكزبرة يعمل كمدر للبول، مما يساعد جسمك على التخلص من الصوديوم والماء الزائد، هذا قد يخفض ضغط الدم لديك.

تشير بعض الأبحاث إلى أن الكزبرة قد تساعد في خفض نسبة الكوليسترول أيضًا، وجدت إحدى الدراسات أن الفئران التي أعطيت بذور الكزبرة شهدت انخفاضًا كبيرًا في الكوليسترول الضار LDL وزيادة في الكوليسترول HDL الجيد.

علاوة على ذلك يجد الكثير من الناس أن تناول الأعشاب والتوابل النفاذة مثل الكزبرة يساعدهم على تقليل تناول الصوديوم مما قد يحسن صحة القلب.

في المجموعات السكانية التي تستهلك كميات كبيرة من الكزبرة من بين توابل أخرى، تميل معدلات الإصابة بأمراض القلب إلى الانخفاض خاصةً بالمقارنة مع الأشخاص الذين يتبعون النظام الغذائي الغربي، والذي يحتوي على المزيد من الملح والسكر.

قد يحمي صحة الدماغ

ترتبط العديد من أمراض الدماغ بما في ذلك مرض باركنسون والزهايمر والتصلب المتعدد بالالتهاب، قد تحمي خصائص الكزبرة المضادة للالتهابات من هذه الأمراض.

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على الفئران أن مستخلص الكزبرة يحمي من تلف الخلايا العصبية بعد النوبات التي يسببها الدواء، ويرجع ذلك على الأرجح إلى خصائصه المضادة للأكسدة.

لاحظت دراسة على الفئران أن أوراق الكزبرة تحسن الذاكرة، مما يشير إلى أن النبات قد يكون له تطبيقات لمرض الزهايمر، وقد تساعد الكزبرة أيضًا في إدارة القلق.

تظهر الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن مستخلص الكزبرة له نفس فعالية الديازيبام، وهو دواء شائع للقلق في تقليل أعراض هذه الحالة، ضع في اعتبارك أن البحث البشري مطلوب.

قد يعزز الهضم وصحة الأمعاء

قد يؤدي الزيت المستخرج من بذور الكزبرة إلى تسريع وتسريع عملية الهضم الصحية.

وجدت دراسة واحدة استمرت 8 أسابيع على 32 شخصًا يعانون من متلازمة القولون العصبي (IBS) أن 30 قطرة من دواء عشبي يحتوي على الكزبرة تؤخذ ثلاث مرات يوميًا يقلل بشكل ملحوظ من آلام البطن والانتفاخ وعدم الراحة مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي.

يستخدم مستخلص الكزبرة كمنشط للشهية في الطب الإيراني التقليدي، أشارت إحدى الدراسات التي أجريت على الفئران إلى زيادة الشهية مقارنةً بالجرذان التي أعطيت الماء أو لا شيء.

قد يحارب الالتهابات

تحتوي الكزبرة على مركبات مضادة للميكروبات قد تساعد في محاربة بعض أنواع العدوى والأمراض المنقولة بالغذاء.

قد يحارب Dodecenal وهو مركب في الكزبرة، البكتيريا مثل السالمونيلا والتي يمكن أن تسبب تسممًا غذائيًا يهدد الحياة وتؤثر على 1.2 مليون شخص سنويًا في الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك كشفت دراسة أجريت على أنبوب اختبار أن بذور الكزبرة هي من بين العديد من التوابل الهندية التي يمكنها محاربة البكتيريا المسؤولة عن التهابات المسالك البولية.

تشير دراسات أخرى إلى أنه يجب استخدام زيت الكزبرة في تركيبات مضادة للبكتيريا نظرًا لقدرته على مكافحة الأمراض المنقولة بالغذاء والالتهابات المكتسبة من المستشفيات.

قد يحمي بشرتك

قد يكون للكزبرة العديد من الفوائد الجلدية بما في ذلك الطفح الجلدي الخفيف مثل التهاب الجلد، في إحدى الدراسات فشل مستخلصه في علاج طفح الحفاضات عند الرضع بمفرده ولكن يمكن استخدامه جنبًا إلى جنب مع مركبات مهدئة أخرى كعلاج بديل.

تشير دراسات أخرى إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في مستخلص الكزبرة قد تساعد في منع الضرر الخلوي الذي يمكن أن يؤدي إلى تسريع شيخوخة الجلد وكذلك تلف الجلد من الأشعة فوق البنفسجية ب.

علاوة على ذلك يستخدم الكثير من الناس عصير أوراق الكزبرة لعلاج الأمراض الجلدية مثل حب الشباب أو التصبغ أو الزيت أو الجفاف، ومع ذلك لا توجد أبحاث حول هذه الاستخدامات.

سهلة الإضافة إلى نظامك الغذائي

جميع أجزاء نبات الكزبرة صالحة للأكل لكن طعم بذوره وأوراقه مختلف تمامًا، في حين أن بذور الكزبرة لها نكهة ترابية إلا أن الأوراق لاذعة وشبيهة بالحمضيات على الرغم من أن بعض الناس يجدون طعمها مثل الصابون.

يمكن إضافة البذور الكاملة إلى المخبوزات والخضروات المخللة والفرك والخضروات المشوية وأطباق العدس المطبوخة، يؤدي تسخينها إلى إطلاق رائحتها والتي يمكن بعدها طحنها لاستخدامها في المعاجين والعجين.

وفي الوقت نفسه من الأفضل استخدام أوراق الكزبرة وتسمى أيضًا الكزبرة لتزيين الحساء أو استخدامها في سلطات المعكرونة الباردة أو العدس أو صلصة الطماطم الطازجة أو أطباق المعكرونة التايلاندية.

يمكنك أيضًا هرسها بالثوم والفول السوداني وحليب جوز الهند وعصير الليمون لعمل عجينة للبوريتو أو الصلصة أو المخللات.

والكزبرة عشب معطر وغني بمضادات الأكسدة وله العديد من الفوائد الصحية واستخدامات الطهي، قد يساعد في خفض نسبة السكر في الدم ومحاربة الالتهابات وتعزيز صحة القلب والدماغ والجلد والجهاز الهضمي.

يمكنك بسهولة إضافة بذور أو أوراق الكزبرة المعروفة أحيانًا باسم الكزبرة إلى نظامك الغذائي.

ضع في اعتبارك أن العديد من الدراسات المذكورة أعلاه تستخدم مستخلصات مركزة، مما يجعل من الصعب معرفة كمية بذور أو أوراق الكزبرة التي ستحتاج إلى تناولها لجني نفس الفوائد.