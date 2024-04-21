صحيفة أميركية تكشف عن مشروع قانون يفرض عقوبات على الجماعات التي تساعد هجمات الحوثيين

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت صحيفة ديلي كولر الأمريكية، الأحد، عن أن مشروع القانون الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي في الكونجرس الأمريكي يطلب من إدارة بايدن اتخاذ إجراءات عقابية ضد أي مجموعات أو أفراد تساعد هجمات جماعة الحوثي المتمردة المستمرة على القوات البحرية والشحن الدولي في البحر الأحمر.



ونقلت الصحيفة، عن النائب الجمهوري مارك جرين من ولاية تينيسي، الذي قدم مشروع القانون، قوله إن هجمات الحوثيين زعزعت استقرار الأسواق الدولية، وهددت حرية الملاحة وعرّضت حياة أفراد الخدمة والبحارة للخطر، مما زاد من تأجيج الأعمال العدائية في الشرق الأوسط.



وأوضحت أن سفن البحرية الأمريكية تدافع بشكل شبه يومي ضد الطائرات بدون طيار والصواريخ التي تطلقها" الجماعة الإرهابية" التي تتلقى معظم تدريبها وتمويلها وأسلحتها من الداعمين في إيران، الذين يسعى مشروع القانون إلى استهدافهم.



وقال جرين، الذي يرأس لجنة الأمن الداخلي بالكونجرس "لقد أدخلت الخلايا الإرهابية المدعومة من إيران، مثل الحوثيين، الشرق الأوسط في حالة من الفوضى".



وأضاف بالقول "إن قانون مكافحة تهديدات وعدوان الحوثيين سيسمح للكونغرس بتحديد النطاق الكامل لقدرات الحوثيين وكيف يمكننا الاستجابة بشكل أفضل لهذا التهديد المتزايد مع فرض عقوبات قاسية".



ويتطلب مشروع القانون أيضًا من الإدارة الأمريكية تقديم تقارير حول قدرة الحوثيين على تهديد الأمن القومي الأمريكي وأهداف السياسة الخارجية، وهجمات الحوثيين المحددة التي أعاقت حرية الملاحة في البحر الأحمر، والحالات التي انتهكت فيها الجماعة الحظر الدولي على نقل الأسلحة.



ويشير مشروع القانون إلى أن الولايات المتحدة لديها سياسة معلنة لحماية الأمن في المياه ذات الأهمية التجارية للبحر الأحمر وخليج عدن، "بما في ذلك من خلال دعم جهود الحظر ومعارضة الهجمات على الشحن الدولي التي تهدد التدفق الحر للتجارة، وتعرض البحارة الأبرياء للخطر".



وبحسب الصحيفة فإن العقوبات المطلوبة في مشروع القانون ستمنع أي شخص يدعم الحوثيين، سواء من خلال المشاركة في الهجمات أو تسهيل توفير الأسلحة والذخيرة، من امتلاك عقارات في الولايات المتحدة أو الحصول على تأشيرة دخول من واشنطن.



وطالب النائب جرين بملف كامل لنوايا قادة الحوثيين وسط ما يبدو أنها حملة مستمرة ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر، دون نهاية في الأفق.



كما دعا إلى تفصيل مفصل لترسانات أسلحة الحوثيين، ومدى اعتمادهم على إيران والجماعات المدعومة من إيران في إنتاج الأسلحة والتدريب، وقدرتهم على العمل بالاكتفاء الذاتي.



وقال إن "إدارة بايدن تماطل، وإلى أن نفهم قدرات الحوثيين على تهديد أمننا القومي وجهود السياسة الخارجية، فإن مصالحنا معرضة للخطر بشكل أكبر".



وأعرب المشرعون عن مخاوفهم من أن الولايات المتحدة تنفق مخزوناتها من الأسلحة بسرعة كبيرة جدًا لمكافحة هجمات الجماعة المتمردة - وهي الأسلحة التي ستحتاجها البحرية الأمريكية بكميات كبيرة في حالة نشوب صراع مع الصين.

المصدر: ديلي كولر - ترجمة: يمن شباب نت