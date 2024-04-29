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عدن - ياسمين التهامي - وداعًا للشيب والشعر الأبيض.. خلطة سحرية مع ملعقة فازلين تخلصك من الشعر الأبيض نهائيًا خلال أسبوع واحد (طريقة التحضير)

معجزة الفازلين للتخلص من الشعر الابيض نهائيا حيث ان مشكلة الشيب والشعر الابيض تسبب الكثير من القلق للرجال والسيدات، ولكن تشكل قلق اكبر للسيدات لانهم كثرين الاهتمام بمظهرهم، وان ظهور الشعر الابيض هو علامة من علامات التقدم في العمر لذلك يبحث الكثير عن طرق للتخلص من الشعر الابيض فيلجئون دائما الي استخدام الصبغات التي تحتوي علي مواد كميائية تسبب ضرر كبير للشعر وسرعان ما يختفي اللون ويرجع الشعر الابيض كما كان.

ولذلك ننصح النساء باستخدام الطرق الطبيعية التي لا توثر علي الشعر، ومن خلال هذا المقال سنقدم وصفة طبيعية للتخلص من الشعر الابيض نهائيا.

التخلص من الشعر الأبيض

يعد الفازلين من المواد الطبية ذات اهمية للاستخدام في وصفات البشرة والشعر كما يعد الفازلين مكون فعال في التخلص من الشعر الابيض وذلك من خلال الخطوات التالية:

المكونات: • معلقتين من الفازلين الطبي • ومعلقتين من الشاي • ومعلقة كبيرة من البن • وربع كوب من الماء • ربع معلقة من صودا الخبز • ومعلقة من زيت الزيتون وزيت الخروع • 3 معالق من النشا • ومعلقتين من الدقيق.

طريقة التحضير: 1- القيام بغلي معلقة البن مع معلقتين الشاي علي ربع كوب ماء علي نار هادية حتي يندمج معا ونتركهم حتي يبرد ثم نقوم بأحضار اناء بلاستيكي ونضع باقي مكونات الوصفه علي بعضهم ونبدا بخلطهم جيدا حتي تندمج المكونات مع بعضها البعض ثم نقوم بوضع خليط الشاي والبن عليهم ونستمر في التقليب حتي يصبح الخليط كريمي القوام .

ثم نقوم بأحضار اناء بلاستيكي ونضع باقي مكونات الوصفه علي بعضهم ونبدا بخلطهم جيدا حتي تندمج المكونات مع بعضها البعض ثم نقوم بوضع خليط الشاي والبن عليهم ونستمر في التقليب حتي يصبح الخليط كريمي القوام .

طريقة الاستخدام:

يجب غسل الشعر جيد حتي يصبح نظيفا وبعد ذلك نضع الخليط علي جميع اجزاء الشعر حتي يغطي الشعر جيدا ونتركه لمدة ساعتين، وبعد ذلك غسل الشعر بالشامبوه والماء وسوف تري نتيجة فعاله.

المصدر: وصفات الصحة والجمال