تعز.. عشرات الآلاف يتظاهرون تنديدا بجرائم الإبادة الوحشية التي يرتكبها الاحتلال في غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مدينة تعز اليمنية، الجمعة، مظاهرة ضخمة تنديدا بجرائم الإبادة الوحشية للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وللمطالبة بوقف العدوان المستمر منذ نحو 7 أشهر.



واحتشد الآلاف من مختلف مناطق مدينة تعز لأداء صلاة الجمعة في شارع التحرير الأسفل تلبية لدعوة أطلقتها المكونات السياسية بمحافظة تعز، للتضامن مع الشعب الفلسطيني غزة.



ورفع المتظاهرون شعارات ولافتات منددة بجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غـزة، وتطالب أحرار العالم بالضغط لوقفها.



كما عبروا عن دعمهم ومساندتهم للحراك الطلابي في الولايات المتحدة والعديد من دول العالم الرافض للحـ ـرب الإسـرائيلية الوحشـية ضد غـزة.





وكتب على بعض اللافتات" "طلاب أمريكا والغرب موقف مشرف في وجه همجية الحكومات الغربية"، و "من تعز نبعث تضامننا مع الحراك العالمي الداعم لغزة"، و"حصار تعز شاهد حي على تشابه سلوك الحوثيين والصهاينة".



واتهم المتظاهرون المجتمع الدولي بالمشاركة في قتـل أطفال ونساء غـزة وفلسـطين، مستنكرين الموقف الرسمي العربي المتخاذل تجاه هذه المجـازر الوحشـية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني.



واستنكر المحتجون أيضا، الحصار الحـوثي المستمر على تعز، والذي يتشابه الحصار الإسـرائيلي المفروض على قطاع غزة.

