شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح حول منح تأشيرات دخول للعمالة اليمنية إلى الكويت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت مؤخرًا أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن دولة الكويت قد سمحت بمنح تأشيرات دخول للعمالة اليمنية. وفي هذا السياق، نود توضيح الحقيقة للرأي العام استنادًا إلى المعلومات المتاحة.

في يوليو 2024، التقى سفير اليمن لدى الكويت، الدكتور علي منصور بن سفاع، بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف الصباح. وخلال اللقاء، أصدر الشيخ فهد توجيهات بتيسير إجراءات منح تأشيرات الدخول بأنواعها لليمنيين إلى دولة الكويت، وذلك في إطار الدعم والمساندة المستمرة التي تقدمها دولة الكويت للشعب اليمني

كما صرح السفير الكويتي في اليمن، سالم غصاب الزمانان، بأن سفارة بلاده تمنح شهريًا ما بين 70 إلى 80 تأشيرة عمل لليمنيين، وفقًا لاحتياجات سوق العمل، مع توقعات بزيادة هذا العدد مستقبلًا

وعليه، فإن الأخبار المتداولة حول السماح بمنح تأشيرات دخول للعمالة اليمنية إلى الكويت تستند إلى تصريحات رسمية سابقة، ولكن لم يتم الإعلان عن أي قرارات جديدة مؤخرًا.