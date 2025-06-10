الارشيف / اخبار اليمن

أول ظهور رسمي للفريق علي محسن الأحمر في فعالية ترأسها ولي العهد السعودي

عدن - ياسمين التهامي - ظهر نائب رئيس الجمهورية السابق، الفريق علي محسن الأحمر، يوم الأحد في حفل استقبالٍ أقامه ولي العهد الأمير لضيوف خادم الحرمين الشريفين، ورؤساء وفود الحج، وكبار الضيوف، وذلك في مكة المكرمة.

وأظهر حفل الاستقبال الذي أقامه ولي العهد السعودي، حضور الفريق الأحمر إلى جانب كبار المشاركين في حج هذا العام.

ويُعدّ هذا أول ظهور للفريق الأحمر في مناسبة رسمية في منذ إعلان الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي نقل صلاحياته، وصلاحيات نائبه، إلى مجلس القيادة الرئاسي في 22 أبريل الماضي.

ويثير الظهو المفاجأ للفريق الأحمر تساؤلات كثيرة لدى المتابع اليمني، ما إذا كانت المملكة تنوي إعادة رجلها الأول في اليمن الى الواجهة من جديد مع التباينات والضعف الذي ظهر طوال الفترة الماضي منذ تشكيل المجلس الرئاسي.


 

