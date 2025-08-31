عدن - ياسمين التهامي - الحوثيون يصرفون رواتب الموظفين بعد ضربة صنعاء ويطلبون دعمًا شعبيًا لـ"القوة الصاروخية"
أصدرت الحكومة الحوثية المؤقتة في صنعاء توجيهات بصرف رواتب الموظفين لشهر يوليو 2025، في أول خطوة لها بعد الضربة الجوية التي استهدفت مسؤولين كبارًا الأسبوع الماضي. وتأتي هذه الخطوة في ظل مطالبات الجماعة بدعم مالي من المواطنين.
وبحسب مصادر مطلعة، جاءت التوجيهات الجديدة عبر بيان مشترك من القائمين على أعمال الوزارات، بعد أن أصيب وزيرا الخدمة المدنية والمالية في الضربة الإسرائيلية التي استهدفت اجتماعًا لمسؤولين في منزل القيادي الحوثي "زبارة".
وأكدت المصادر أن الحكومة الحوثية المؤقتة بدأت في استجداء الدعم المالي من المواطنين عبر رسائل نصية قصيرة، تهدف إلى تمويل ما تسميه "القوة الصاروخية" التابعة لوزارة الدفاع. ويُذكر أن وزير الدفاع الحوثي، محمد ناصر العاطفي، لم يكن حاضرًا في الاجتماع المستهدف.
وقد أسفرت الغارات الجوية عن مقتل عدد من المسؤولين في حكومة الحوثيين، بينهم: وزير الخارجية جمال عامر، ووزير الإعلام هاشم شرف الدين، ووزير الاقتصاد معين المحاقري، ووزير الشؤون الاجتماعية سمير باجعالة، ومدير مكتب رئيس الحكومة محمد الكبسي، ووزير العدل مجاهد أحمد عبدالله، ووزير الزراعة رضوان الرباعي. كما لا يزال عدد آخر يتلقى العلاج من إصابات متفاوتة.