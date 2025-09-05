شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم طفلة.. فقدان ثلاثة أطفال من حارة واحدة (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افاد مواطنون بفقدان ثلاثة أطفال من حارة الضربة العليا بتعز في ظروف لا تزال غامضة حتى الآن.

وبحسب البلاغ، فإن الطفلة دعاء سند شاهر العبسي (12 عامًا) خرجت صباحًا يوم الخميس متجهة إلى مدرستها لكنها لم تصل إليها، حيث أكدت إدارة المدرسة أنها لم تحضر.

كما فُقد الطفل قائد عبدالمعين قائد شمسان بعد خروجه يوم أمس ظهرًا للعب في الحارة، إلى جانب الطفل مصطفى سعيد العريقي الذي غادر المنزل في التوقيت نفسه ولم يعد حتى اللحظة.

وتعيش أسر الأطفال حالة من القلق والانتظار المؤلم، مناشدةً كل من يملك أي معلومة عن أماكن تواجدهم الإسراع بالتواصل، مؤكدة أن أي مكالمة قد تعيد الطمأنينة إلى قلوبهم المفجوعة.