شكرا لقرائتكم خبر عن من حارس الأمن إلى تاجر المخدرات.. هكذا انفجرت إحدى عجلات ابوظبي في عدن! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مع التدخل الإماراتي في عدن وجنوب اليمن، برزت شخصيات سياسية وأمنية استخدمت مواقعها الرسمية لتحقيق مكاسب شخصية، وأحد أبرز هؤلاء الضباط هو شلال علي شائع، الذي تحوّل من حارس للقانون إلى متلاعب به، مستغلاً سلطته في ارتكاب انتهاكات جسيمة.

تشير تقارير وشهادات من مقربين وعاملين معه إلى تورط شلال في قضايا تهريب المخدرات، حيث استخدم منصبه لتسهيل عمليات النقل والتوزيع، فيما يُلقى بالمسؤولية على أشخاص ضعفاء ويتم الزج بهم في السجون ومصادرة ممتلكاتهم، بينما تصل معظم المواد المخدرة في النهاية إلى شبكات تجارية شمالاً وجنوباً.

ولم تقتصر الانتهاكات على المخدرات، بل توسعت لتشمل شبكات دعارة وتجارة الخمور، إذ كان شلال يشرف على توفير هذه الأنشطة للضباط والجنود الإماراتيين في عدن، ويحصّل منها أرباحاً مالية مقابل الحماية، وفق شهادات أشخاص تعاملوا معه مباشرة.

وتكشف هذه القضايا كيف يمكن لموقع أمني أن يتحوّل إلى غطاء للجريمة المنظمة، حيث تُستغل سلطته لتحقيق مكاسب شخصية على حساب أمن المجتمع واستقرار المدينة.

اليوم، بحسب المصادر، فقد شلال نفوذه تدريجياً، وتضاءلت قدرته على التحكم في شبكاته بعد انكشاف ممارساته أمام الرأي العام والمجتمع المحلي، ما يوضح أن الممارسات غير القانونية مهما طال استمرارها، فإنها لا تفلت من مساءلة مجتمعية وأخلاقية.