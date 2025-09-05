اخبار اليمن

مواطن يصور زوجته بشكل خادش ويقوم بتوزيع فيديوهاتها لابتزازها

عدن - ياسمين التهامي - اقدم مواطن على تصوير زوجته صور خادشة وقام بتوزيع فيديوهاتها لابتزازها واسرتها

 

وقالت مصادر: الأجهزة الأمنية تبحث عن شخص متهم بابتزاز عائلة زوجته بعد أن قام بتصويرها وتهديد أهلها بنشر المقاطع.

​المتهم،

 

الذي كان مطلوبًا سابقًا في قضايا ابتزاز بمدينة تعز، كان قد تعهد بالالتزام أمام قسم الجمهوري، لكنه فر من المدينة اعتقادًا منه أنه بمجرد خروجه إلى منطقة أخرى مثل مأرب أو البقع لن يتم ملاحقته.

 

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

