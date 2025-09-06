شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء طفلة اثناء توجهها الى المدرسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية باختفاء الطفلة دعاء سند (13 عامًا)، أثناء توجهها إلى مدرسة الأصبحي الأهلية في شارع جمال – حارة الضربة.

وبحسب رواية ذويها، خرجت دعاء برفقة شقيقها الأصغر عند الساعة السابعة صباحًا، وأخبرته بأنها ستتوقف عند إحدى البقالات قبل العودة، إلا أنها لم تلتحق بالمدرسة. وعند انتهاء الدوام تفاجأ شقيقها بعدم عودتها، ليبلغ الأسرة التي بدأت رحلة بحث عنها، دون أن تصل لأي معلومات حتى اللحظة.

ويناشد أهالي الطفلة كافة المواطنين في مدينة تعز التعاون والمساعدة في الإبلاغ عن أي معلومات قد تقود إلى مكانها، مؤكدين أن اختفاءها أثار قلقًا واسعًا في أوساط الأسرة والأهالي.