اخبار اليمن

اختفاء طفلة اثناء توجهها الى المدرسة

0 نشر
0 تبليغ

اختفاء طفلة اثناء توجهها الى المدرسة

شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء طفلة اثناء توجهها الى المدرسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية باختفاء الطفلة دعاء سند (13 عامًا)، أثناء توجهها إلى مدرسة الأصبحي الأهلية في شارع جمال – حارة الضربة.

 

وبحسب رواية ذويها، خرجت دعاء برفقة شقيقها الأصغر عند الساعة السابعة صباحًا، وأخبرته بأنها ستتوقف عند إحدى البقالات قبل العودة، إلا أنها لم تلتحق بالمدرسة. وعند انتهاء الدوام تفاجأ شقيقها بعدم عودتها، ليبلغ الأسرة التي بدأت رحلة بحث عنها، دون أن تصل لأي معلومات حتى اللحظة.

 

ويناشد أهالي الطفلة كافة المواطنين في مدينة تعز التعاون والمساعدة في الإبلاغ عن أي معلومات قد تقود إلى مكانها، مؤكدين أن اختفاءها أثار قلقًا واسعًا في أوساط الأسرة والأهالي.

 

 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

قد تقرأ أيضا