عدن - ياسمين التهامي - تعميم من البنك المركزي للشبكات بما يخص الحوالات المنسية والمعمرة

الأخوة/ الشبكات الاعزاء

بعد التحية،،

وفقاً لتعليمات البنك المركزي، ننوه إلى وجوب الالتزام بالتعليمات المنظمة للحوالات غير المدفوعة، ومن ذلك تعليمات الفقرات (2/15)،(2/7) (2/17) من المادة (27)، والفقرة (3) من المادة (29) من المنشور الدوري رقم (6) لسنة 2021م، والمتمثلة في التالي:

1) أن تخضع صلاحية البحث والاستعلام عن الحوالات في نظام الشبكة لسياسات ومعاير أمن المعلومات وخصوصية وسرية بيانات العملاء، وأن يتيح نظام الشبكة لوكيل الشبكة المصدر للحوالة صلاحية البحث والاستعلام عن الحوالة وذلك لأغراض إفادة مرسل الحوالة عن ما إذا كانت الحوالة قد تم دفعها للمستفيد من عدمه.

2) أن لا يتيح نظام الشبكة دفع / تسليم الحوالة عبر وكيل الشبكة المصدر لنفس الحوالة، ويستثنى من ذلك الحوالات المصدرة عبر فروع الشركة المشغلة للشبكة والتي يمكن دفع / تسليم تلك الحوالات عبر فروع الشركة المشغلة للشبكة.

3) في حال كانت الحوالة مازالت غير مدفوعة للمستفيد، فيحق لمرسل الحوالة التقدم إلى الشركة المشغلة للشبكة مباشرة او عبر وكيل الشبكة المصدر للحوالة) بطلب كتابي لإستعادة مبلغ الحوالة (مع إرفاق أصل اشعار ارسال الحوالة الصادر يوم إرسال الحوالة او نسخة من الاشعار معمدة طبق الأصل من قبل وكيل الشبكة المصدر للحوالة)، وتقوم إدارة الشبكة، بعد مراجعة الطلب وبيانات ووثائق مرسل الحوالة، بإعادة مبلغ الحوالة باسم مرسل الحوالة عبر أحد فروع الشركة المشغلة للشبكة أو عبر أحد وكلاء شبكتها (بإستثناء وكيل الشبكة المصدر للحوالة)، ومع تنفيذ التالي:

إرسال إشعار برسالة sms (عبر عنوان الID Sender الخاص بالشبكة) الى هاتف المستفيد من الحوالة بأن الحوالة المرسلة له قد تم دفعها لمرسل الحوالة مع ذكر رقم الحوالة.

موافاة البنك المركزي بداية كل شهر بكشف تفصيلي للحوالات المعادة لمرسليها خلال الشهر السابق.

4) في حال مر على الحوالة ( 30) يوما ولم تدفع / تسلم للمستفيد، فيجب على، الشركة المشغلة للشبكة إرسال إشعار برسالة SMS (عبر عنوان الID Sender الخاص بالشبكة ( إلى هاتف مرسل الحوالة وهاتف المستفيد منها بأن الحوالة لم يتم دفعها حتى تاريخه، ويكرر ذلك كل (30) يوماً من تاربخ إرسال الإشعار المذكور.

5) تفعيل رابط الاستعلام عن الحوالات في الموقع الالكتروني للشبكة وبما لا يخل بسياسات ومعايير أمن المعلومات وخصوصية وسرية بيانات العملاء وسلامة الحوالات، ونشر عنوان صفحة رابط الاستعلام في صفحات الشبكة في وسائل التواصل الإجتماعي.