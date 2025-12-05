شكرا لبحثكم عن خبر مجرة حلزونية عمرها 1.5 مليار سنة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اكتشف عالمان هنديان مجرة حلزونية مذهلة تعود إلى زمن مبكر جداً من عمر الكون، لم يكن يُتوقع فيه وجود مجرات ناضجة بهذا الشكل.
المجرة، التي حملت اسم «ألاكناندا» تيمناً بأحد روافد نهر الغانج، رُصدت بواسطة تلسكوب جيمس ويب، وهي تنتمي إلى حقبة كان لا يتجاوز عمر الكون فيها 1.5 مليار سنة فقط، أي نحو عُشر عمره الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مجرة حلزونية عمرها 1.5 مليار سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.