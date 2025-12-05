شكرا لبحثكم عن خبر مجرة حلزونية عمرها 1.5 مليار سنة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكتشف عالمان هنديان مجرة حلزونية مذهلة تعود إلى زمن مبكر جداً من عمر الكون، لم يكن يُتوقع فيه وجود مجرات ناضجة بهذا الشكل.

المجرة، التي حملت اسم «ألاكناندا» تيمناً بأحد روافد نهر الغانج، رُصدت بواسطة تلسكوب جيمس ويب، وهي تنتمي إلى حقبة كان لا يتجاوز عمر الكون فيها 1.5 مليار سنة فقط، أي نحو عُشر عمره الحالي.