عضو مجلس القيادة "المحرّمي" يلتقي الأمين العام لمجلس الوزراء

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى فخامة القائد عبدالرحمن المحرّمي عضو مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد في قصر المعاشيق بالعاصمة عدن، الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ محمد سالم باهبري.

وكُرّس اللقاء، لمناقشة سير العمل في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومستجدات التنسيق المشترك بين دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكافة الوزارات والجهات الحكومية، وذلك بالتنسيق المباشر مع رئاسة الوزراء؛ بهدف ضمان انسيابية العمل الحكومي وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الحكومية والبرامج الهادفة إلى خدمة المواطنين.

وأكد فخامة القائد المحرّمي على الأهمية القصوى لرفع مستوى التنسيق المشترك؛ بما يكفل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية في العاصمة عدن والمحافظات المحررة. مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر كل الجهود الحكومية والإدارية، والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات المتزايدة، وتقديم الأفضل للمواطنين الذين يتطلعون إلى تحسن ملموس في أوضاعهم المعيشية والخدمية.

من جانبه، قدّم الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ محمد سالم باهبري، عرضاً موجزاً عن جهود الأمانة العامة في متابعة القرارات الحكومية وترتيب أولويات العمل في مجلس الوزراء، مؤكداً حرص الأمانة على تذليل كافة الصعوبات الإدارية والفنية أمام عمل الوزارات، بما يضمن تجويد الأداء الحكومي ورفع كفاءة المؤسسات لخدمة المصلحة الوطنية العليا.

وثمّن باهبري الدعم والمتابعة المستمرة من قِبل عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي لعمل الحكومة، مؤكداً التزام الأمانة العامة بمواصلة دعم خطط الإصلاحات الاقتصادية التي تخدم تطلعات الشعب.