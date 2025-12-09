شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يتفقد سير العمل بقطاع الإذاعة والتلفزيون الجنوبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الثلاثاء ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٠٤:٥٥ مساءً

قام الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية لقطاع الإذاعة والتلفزيون الجنوبي، حيث كان في استقباله عضو هيئة رئاسة المجلس، الأمين العام للأمانة العامة لهيئة الرئاسة، الأستاذ عبدالرحمن شاهر، ورئيس هيئة الإعلام والثقافة، الأستاذ عبدالعزيز الشيخ.

وطاف الرئيس القائد خلال الزيارة بإدارات وأقسام قطاع الإذاعة والتلفزيون، مطّلعًا على سير العمل في كل إدارة، والآليات المتبعة في التغطية الإعلامية للأحداث المتسارعة في عموم محافظات الجنوب العربي على مدار الساعة.

وأشاد الرئيس القائد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الطواقم الإعلامية في أداء مهامها المهنية والوطنية، مؤكدًا أهمية تطوير العمل الإعلامي وتعزيز دوره في نقل الحقائق، ودعم تطلعات أبناء الجنوب، ومواكبة الأحداث بمهنية واحترافية.

وعلى هامش، زيارته للقطاع، التقى الرئيس الزُبيدي، الطفلة منيرة رامي بن شجاع، حفيدة الشهيد العميد صالح بن شجاع، التي ظهرت في مقطع مرئي مؤثر بثّته منصة "عدن المستقلة الإنجليزية"، وأثارت بتعبيراتها الصادقة تفاعلًا واسعًا وتعاطفًا كبيرًا.

وأشاد الرئيس القائد بحماس الطفلة منيرة وشجاعتها، وحرصها على الحضور إلى ساحة الاعتصام المفتوح للتعبير عن طموحاتها في مستقبل مشرق، في ظل وطن جنوبي يسوده العدل والكرامة والعيش الكريم، مشيرًا إلى أن ظهورها العفوي والصادق يعكس إرادة جيل كامل يتطلع لغد أفضل.