شكرا لبحثكم عن خبر المحرّمي يطّلع على جاهزية القوات المسلحة ويشدد على التنسيق لمواجهة التحديات الحوثية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى القائد عبد الرحمن المحرّمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء في قصر الرئاسة بالعاصمة عدن، وزير الدفاع الفريق الركن الدكتور محسن محمد الداعري.

وشهد اللقاء، مناقشة شاملة لمستجدات الأوضاع العسكرية الراهنة، حيث اطلع المحرمي على آخر التطورات الميدانية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، ومستوى الجاهزية القتالية وانضباط الوحدات العسكرية في مختلف المحاور.

واستعرض اللقاء جهود وزارة الدفاع في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات العسكرية والتقنية الدفاعية، حيث أكد الوزير الداعري أن القوات تعمل بتناغم وانسجام تام لمواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية.

من جانبه، شدد المحرّمي على الأهمية البالغة لتطوير قدرات القوات المسلحة لتمكينها من واجباتها الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار والتصدي للانتهاكات الحوثية. مؤكدا ضرورة تعزيز التنسيق وتضافر الجهود بين كافة التشكيلات والمحاور العسكرية وحشد الطاقات باتجاه العدو المشترك.

واختتم عضو مجلس القيادة الرئاسي اللقاء بالتعبير عن عميق اعتزازه وتقديره للبطولات والتضحيات التي تقدمها القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن والتصدي للإرهاب والمليشيا الحوثية.