يزيد بن سلمان - شبوة - في مخيم الإعتصام المفتوح

الدكتور الشاطري يرؤي أهم محطات نضال القضية ويثني على القوات المسلحة الجنوبية

إعلام المنسقية

ألقى الدكتور أديب الشاطري، مسؤول فريق العمل الإعلامي والثقافي في الهيئة التنفيذية لمنسقية المجلس الانتقالي الجنوبي بجامعة حضرموت، كلمة عبّرت عن عمق القضية الجنوبية في ساحة القرار قرارنا بمخيم الإعتصام بالمكلا .

وتحدّث الشاطري عن انتصارات القوات العسكرية الجنوبية باعتبارها نتاج تضحيات وصمود، مؤكدًا أن ما تعرّض له الجنوب منذ 1994 من احتلال وإقصاء لم ينجح في كسر الإرادة أو طمس الهوية.

وأشار إلى أن الوعي، لا سيما وعي الشباب، يمثّل الركيزة الأساسية لحماية المنجزات وصون مسار النضال.

وجاءت هذه الكلمة لتجسّد مكانة التاريخ الجنوبي العريق الذي سُطر من خلاله الكثير من الانتصارات ، وأكدت أن الجنوب ماضٍ بثبات نحو استعادة حقه، مستندًا إلى وعي شعبه وعدالة قضيته