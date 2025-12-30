نموذج غلاف سجل متابعة قابل للتعديل 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 11:21 صباحاً - نموذج غلاف سجل متابعة قابل للتعديل يستعمله المعلمين والمعلمات في السعودية، حيث إنه عبارة عن تقرير خاص يوضح مستوى وأداء كل طالب، وتقييم المعلمين الخاص به ويضم عدة بيانات خاصة بكل طالب على حدة، وبالتالي عن طريق موقع لحظات نيوز سنعرض كيفية كشف متابعة الطلاب إلكترونيًا.

نموذج غلاف سجل متابعة قابل للتعديل

يُعد نموذج غلاف كشف متابعة الطلاب في المملكة العربية السعودية من أبرز المتطلبات التي يحتاجها المعلمين والمعلمات من أجل العمل على تتبع مستوى وتقييم جميع الطلاب في أنحاء السعودية.

يحتوي نموذج غلاف كشف متابعة على اسم المدرسة والإدارة التعليمية والكثير من الأمور الأخرى الضرورية، ويستطيع المعلمين والمعلمات الحصول على نموذج غلاف سجل متابعة قابل للتعديل بصيغة الـ pdf “من هنا” مباشرةً.

كيفية كشف متابعة الطلاب إلكترونيًا

يمكن إجراء كشف متابعة للطلاب بصورة إلكترونية عبر منصة مدرستي الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، وهي تأتي على النحو الآتي:

الولوج إلى منصة مدرستي الرسمية “من هنا“. اختيار تبويب “الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب”. بعد ذلك تدوين كافة بيانات التسجيل لحساب المعلم. من ثم اختيار تبويب “التقارير والإحصائيات”. اختيار خدمة “تقارير الطلاب”. بعد ذلك تحديد التقارير اللازمة والمطلوبة. سوف يتم عرض تقارير الطلاب على منصة مدرستي تبعًا للنظام.

تعمل منصة مدرستي الإلكترونية على تقديم مجموعة مميزة من الخدمات للكادر التعليمي والطلاب بجانب أولياء الأمور أيضًا، ومن بينهم توفر كشف متابعة الطلاب والطالبات في مدارس المملكة وكذلك أتاحت تحميل نموذج غلاف سجل متابعة الطلاب.