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ميرنا وليد - بيروت - أثارت المخرجة المعتزلة فدوى مواهب الجدل بفيديو انتشر لها على مواقع التواصل الإجتماعي وهي تتحدث في درس ديني عن عقوق الوالدين لمجموعة من الأطفال.
ولاقى الفيديو الكثير من ردود الأفعال بين مؤيدين لفدوى في إطار عدم قول لا للأهل وسؤالهم عن سبب ال "لا" بأدب، واحترامهم طاعتهم، وبين معترض على الامر معتبرين أن الاولاد إذا كان ليس بوسعهم قول لا أهاليهم بهم لن يتمكنوا من قول لا خارج منازلهما.
كما اعترض البعض على طريقة تدريس فدوى بصوت مرتفع.
تجدر الإشارة أن فدوى كانت مخرجة كليبات وإعلانات، بعدها اعتزلت وتحجبت.
كانت هذه تفاصيل خبر مخرجة معتزلة تطل في فيديو عن عقوق الوالدين .. وتثير جدلاً واسعاً بين مؤيداً ومعترضاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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