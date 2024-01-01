فكرة غريبة وتفاصيل فاقت الواقع في أحد أفلام كريستوفر نولان.. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - عرف المخرج العالمي كريستوفر نولان بأفلامه الفائقة للخيال، وبقدرته على تحقيق أفكار مذهلة من الخيال العلمي، ومن الطبيعة بإتقان، ليصبح من أهم المخرجين العالميين.



وفي فيلم نولان الذي علق في أذهان الجمهور "Interstellar"، يظهر بيت البطل كوبر في وسط حقل كبير جداً من الذرة، لكن الغريب أن هذه الحقول الكبيرة ليست مصنوعة بتقنيات المؤثرات البصرية، بل حقيقية، فقد إختار نولان زرع 500 فدان من الذرة لتعزيز الواقعية السينمائية، حيث اقترح النص أن المزرعة يجب أن تكون بالقرب من حقول الذرة والجبال، ولكن العثور على مكان مثل هذا كان أمراً صعباً.

ولم يؤثر إنشاء مزرعة حقيقية بشكل كبير على ميزانية الفيلم البالغة 165 مليون دولار، لكنه كان يحمل مخاطرة كبيرة. كان هناك قلق من أن المزرعة قد لا تزدهر طوال عملية التصوير.



