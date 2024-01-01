بالفيديو – هكذا احتفل عمرو دياب بصدور ألبومه الجديد “مكانك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو للفنان الكبير عمرو دياب وهو يحتفل بطرح ألبومه الجديد “مكانك”، في دبي، رفقة عدد من أصدقائه المقربين، في أحد الأماكن العامة، وسط تفاعل كبير من الجمهور الموجود في المكان.

وظهر في الفيديوهات الأصدقاء المقربون من عمرو دياب وهم رجال الأعمال أحمد أبو هشيمة، وياسر عبد المقصود، ومحمد زكي.

وكان عمرو دياب قد استطاع أن يتصدر قائمة الأعلى استماعًا عبر تطبيق أنغامي على مستوى الوطن العربي، بعد ساعات قليلة من طرح ألبومه الجديد “مكانك”.

وكان عمرو قد طرح على مدار يوم الجمعة الماضي، ١٢ أغنية من ألبومه الجديد مكانك وهي كالتالي: “بيوحشنا” من كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد ابراهيم، “سلامك وصلني” كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيي توزيع أحمد إبراهيم.

ثم “معرفش حد بالاسم ده”، من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم، “ظبط مودها” كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، “واخدين راحتهم” كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم “مكانك” كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أحمد ابراهيم، “يا قمر” كلمات مصطفى حدوتة، لحن عمرو دياب، توزيع وسام عبد المنعم، “لوحدنا” كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي، “الكلام ليك أنت” كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي، “ما تتعوضش بحد” كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي، “ما بتغيبش” كلمات ولحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، “المعنويات مرتفعة”، كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.

وفور طرح أغنيات الألبوم تصدر الفنان عمرو دياب تريند مواقع السوشيال ميديا خاصة موقع “X”، وموقع “فيسبوك”، كما تصدر محرك البحث “غوغل”، كما تصدرت كلمات أغنية يا قمر من الألبوم تريند السوشيال ميديا كأكثر أغنية بحث الجمهور عن كلماتها خلال الفترة الماضية.