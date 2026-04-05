تكنولوجيا: حاسوب iPlay 80 Mini Ultra اللوحي من الدوكيوب يجمع بين الأداء السريع ودعم شبكات 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت الدوكيوب حاسوبها اللوحي الجديد iPlay 80 Mini Ultra الذي يستهدف عشاق الألعاب بفضل حجمه المدمج ومواصفاته المتقدمة. ويعتمد هذا الجهاز على معالج Dimensity 8300 القوي من ميدياتك مع مودم مدمج لدعم شبكات الجيل الخامس 5G مما يتيح الاتصال السريع بالإنترنت أثناء التنقل دون الحاجة لهاتف، ويأتي مزوداً بذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت مع إمكانية استخدام بطاقة ذاكرة خارجية microSD في حال عدم الحاجة لتشغيل شريحتي اتصال.

ويتميز الجهاز بتصميم خفيف حيث تبلغ أبعاده 8.2 في 5.1 بوصة ووزنه 11.6 أوقية ليقدم شاشة يبلغ مقاسها 8.8 بوصة. وتعتمد الشاشة على لوحة من نوع IPS بدقة عرض تبلغ 2560 في 1600 بكسل مع سطوع يصل إلى 500 شمعة ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتزاً لضمان تجربة لعب سلسة، بالإضافة إلى دعم الإدخال المتزامن بما يصل إلى 10 أصابع، ومع استخدام وحدة تحكم مناسبة يمكن أن يمثل هذا اللوحي بديلاً عملياً لأجهزة الألعاب المحمولة.

ويضم اللوحي كاميرا خلفية بدقة تبلغ 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة تبلغ 5 ميجابكسل إلى جانب مكبري صوت. ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 7200 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 33 واطاً عبر منفذ USB Type-C الذي يدعم أيضاً نقل البيانات بسرعة USB 3.0 وإخراج الفيديو عبر DisplayPort، ويتوفر هذا الجهاز حالياً بسعر يبلغ حوالي 350 دولاراً أمريكياً.