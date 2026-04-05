تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبي يرفض طلب جوجل وميتا ومايكروسوفت وسناب شات لتمديد عمليات الفحص الطوعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يرفض الاتحاد الأوروبي تمديد الإعفاء المؤقت من توجيه الخصوصية الإلكترونية، والذي كان يسمح لشركات التقنية بفحص المحتوى طوعًا للكشف عن مواد إساءة استغلال الأطفال.

وجاء القرار بعد تصويت داخل البرلمان الأوروبي، حيث عارضت الأغلبية مقترح التمديد، بواقع 311 صوتًا ضد و228 صوتًا لصالحه، لينتهي العمل بالإجراء في 3 أبريل 2026.

وترى شركات كبرى مثل جوجل وميتا ومايكروسوفت وسناب شات أن هذا القرار قد يؤثر سلبًا على جهود حماية الأطفال، إذ تعتمد على تقنيات المطابقة الرقمية التي تقارن بصمات رقمية للمحتوى دون الاطلاع عليه بشكل مباشر.

في المقابل، يركز البرلمان الأوروبي على حماية الخصوصية، معتبرًا أن عمليات الفحص الآلي للمراسلات الخاصة قد تمثل تدخلاً غير متناسب في حقوق الأفراد الأساسية، خاصة مع غياب إطار قانوني دائم يحدد هذه الممارسات بدقة.

كما يعكس القرار تفضيلًا واضحًا لحماية بيانات المستخدمين ومنع المراقبة الواسعة، سواء من قبل الحكومات أو الشركات، حتى على حساب تقنيات الرقابة الآلية.

ومع فشل التوصل إلى اتفاق نهائي بين البرلمان والمجلس الأوروبي، انتهى الأساس القانوني لهذه الفحوصات الطوعية، رغم تأكيد الشركات استمرارها في اتخاذ إجراءات ضمن الحدود القانونية المتاحة.

