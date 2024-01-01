هيفا وهبي بتحية لغ زة من بيروت.. وهذه رسالة أحمد سعد للشعب اللبناني

ميرنا وليد - بيروت - جمعت العاصمة اللبنانية بيروت الفنانين هيفا وهبي، نادر الأتات، زياد برجي وأحمد سعد، في حفل غنائي ضخم، بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد 2024.



وقدم الفنانون مجموعة متنوعة من الأغاني في ليلة فنية متميزة، تجمع بين أكثر من ستايل ونمط موسيقي وغنائي.

وأشعل الفنانون أجواء الحفل بأغانيهم الحماسية، التي تفاعل معها الحضور، وتمايلوا ورقصوا على نغماتها.

وخلال الحفل، ألقت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي كلمة لها، حيت فيها الحضور والفرقة الموسيقية، وأعربت عن فرحها بوجودها وسط محبيها بهذه المناسبة الجميلة.

وتمنت هيفا أمنية في نهاية سنة 2023 قائلة: "في أمنية من القلب بتمنى تتحقق قريبا كتير بسنة 2024، هي أن يحل السلام".

كما وجهت هيفا خلال كلمتها تحية للشعب الفلسـ طيني، ولأهل غزة، قائلة: "تحية كبيرة لأهل غزة وانشالله رح يجي وقت نحتفل بحضورهن".

وختمت قائلة: "يلا نغير شوي جو لان الحياة بدها شوي فرح"، مضيفة: "انشالله دائماً نبقى مجمعين ومبسوطين ببلدنا احلو لبنان".

كما استغل الفنان أحمد سعد وجوده ف يلبنان وألقى كلمة خلال الحفل، وجه فيها تحية لأهل لبنان والسعودية وتونس ومصر.

وأعرب عن محبته للشعب اللبناني قائلاً: "أنا بحب لبنان وبحب الشعب الفرفوش الي يحيب الحياة.. والناس النكدية لا".

