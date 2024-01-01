شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان والدة لطيفة في تونس.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشيع جثمان والدة الفنانة لطيفة غدًا فى تونس، إذ تنهى كل إجراءات سفر الجثمان وتسافر صباح الغد لدفن والدتها في تونس.

وتوفيت في الساعات الأولى من مطلع عام 2024، والدة الفنانة التونسية لطيفة، بعد صراع طويل مع المرض، تسبب في إلزام لطيفة بجانبها في أحد مستشفيات الشيخ زايد لمدة شهر تقريبًا.

وكانت لطيفة قد دونت أكثر من تدوينة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت من جمهورها الدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل.

الجدير بالذكر أن لطيفة حصلت مؤخرا على جائزة "الريادة" في الغناء من مهرجان دير جيست ختام 2023، ولكنها اعتذرت عن الحضور بسبب مرض والدتها، ومصاحبتها لها في أزمتها الصحية.