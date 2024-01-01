شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى بعد خضوعه لعملية فى شبكية العين: الحمد لله بقيت أحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن النجم ماجد المصرى جمهوره على حالته الصحية بعد خضوعه مؤخرًا لعملية أجراها فى شبكية العين قائلا: في تصريحات لـ"الخليج 365": الحمد لله بقيت أحسن وأشكر ربنا على كل حال، وحالتى حاليًا أفضل بكثير، وأشكر كل أصدقائى داخل الوسط الفنى وخارجه على الاطمئنان على صحتي.





وكان قد خضع مؤخرًا النجم ماجد المصرى لإجراء عملية قطع في شبكية العين اليمنى، وتواجد وقتها في الإمارات، وطلب من جمهوره وكل محبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وكانت آخر أعمال النجم ماجد المصرى فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مطربى الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.