من مصر إلى تونس.. لطيفة ترافق والدتها إلى مثواها الأخير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: غادرت النجمة التونسية لطيفة الأراضي المصرية قبل ساعات عائدة إلى بلدها تونس برفقة جثمان والدتها، التي توفيت صباح أمس بعد صراع مع المرض، ومن المنتظر إقامة صلاة الجنازة على الفقيدة فور وصولها إلى الأراضي التونسية، على أن يتم دفنها في مقابر العائلة، ثم تعود لطيفة إلى القاهرة لإقامة مراسم العزاء.

وانتهت لطيفة من استخراج التصاريح الرسمية اللازمة لخروج جثمان والدتها من أحد مستشفيات مدينة الشيخ زايد، وساندها عدد كبير من النجمات منهن الفنانة القديرة صفاء أبو السعود والتونسية ساندي والسورية جومانا مراد، وحسب إعلان الأسرة، ستبدأ مراسم دفن الفقيدة من داخل منزلها، بعد إقامة مراسم الصلاة على جثمانها، على أن يتم قبول العزاء من الأهل والأصدقاء في منزلها بتونس.

ونعت لطيفة التونسية رسمياً وفاة والدتها السيدة فاطمة بنت عمارة النفزي، بعد دقائق قليلة من إعلان شقيقها خبر الوفاة صباح أمس الإثنين الأول من يناير 2024، وأعلنت لطيفة الحداد عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيس بوك، واقتبست الآية الكريمة “وبشر الصابرين”، ونعت والدتها قائلة: امي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. انا لله وانا اليه راجعون.. في الجنة يا اغلى انسانة في حياتي.

وأعلن قيس العرفاوي شقيق الفنان لطيفة، عن وفاة والدته، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «ننعى وفاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم ببالغ الحزن والأسى وبقلوب خاشعة، محتسبة ومؤمنة بقضاء الله وحكمته ننعى نحن أبناء وبنات وأحفاد المغفور له بإذن الله تعالى عليًة بن عمر العرفاوي والدتنا فاطمة بنت عمارة النفزي»

وأضاف:«التي إنتقلت إلى جوار ربنا الرحمن الرحيم صباح اليوم الأول من جانفي 2024، وستقام مراسم الدفن من منزلها الكائن 6 نهج محمد عبده خلف مكتب البريد منوبة، اللهم اغفر لها وارحمها رحمة واسعة واجعل روحها في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وكانت لطيفة، نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على موقع X وهي ممسكة بيد والدتها، معلقة: «يا رب يشفيكي يا أمي طول عمرك سندي وروحي وحياتي.. حياتي ماتسواش ولا حاجة من غيرك». وكانت لطيفة، نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على موقع X وهي ممسكة بيد والدتها، معلقة: «يا رب يشفيكي يا أمي طول عمرك سندي وروحي وحياتي.. حياتي ماتسواش ولا حاجة من غيرك».