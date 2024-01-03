ألغت حفلها ليلة رأس السنة خوفاً من اعتقالها.. المحكمة تقرر سجن دنيا بطمة سنة كاملة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت تقارير إعلامية مغربية تفاصيل جديدة في أزمة النجمة دنيا بطمة القضائية، مؤكدةً أنها ألغت حفلها المقرر في ليلة رأس السنة بأحد فنادق مدينة طنجة، خوفاً من اعتقالها في القضية الشهيرة بعنوان “حمزة مون بيبي”.

وجاءت خطوة الفنانة المغربية، بسبب رفض محكمة النقض في الرباط الطعن المقدم من بطمة، وحوّلت القضية إلى رئاسة محكمة الاستئناف في مراكش، بعد أن أيّدت قرار المحكمة الابتدائية ضد بطمة، بالحبس النافذ 8 أشهر بحق دنيا عام 2020، يليها الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية التي أضافت 4 أشهر نافذة لحكم حبسها ليصبح المجموع سنة كاملة.

وشكرت بطمة متابعيها ومسانديها في ازمتها عبر منشور قالت فيه: “أتقدم بالشكر والامتنان للشعب المغربي والشعوب العربية سوريا، ومصر، وسلطنة عمان، والخليج بصفة عامة، والجالية المغربية المقيمة بالخارج وكل من راسلني شكرًا على رسائلكم التي تصلج الصدر بالواتساب لن أنسى وقفتكم أحبكم من كل قلبي. وأما البطماويين فأنتم نبض قلبي وشهادتي فيكم مجروحة دمتم دعمي وسندي”.

يُذكر أن قضية “حمزة مون بيبي” بدأت قبل سنوات عندما أنشأ شخص مجهول الهوية حساباً على تطبيق “سناب شات”، استهدف من خلاله فنانات مغربيات، حيث قام بـ”فضح ممارسات وعلاقات بعضهن المشبوهة برجال خليجيين”، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في البلاد، وتم إتهام دنيا بطمة وشقيقتها بإدارة الصفحة، وهو ما أدى إلى سجن الأخيرة لمدة عام كامل.