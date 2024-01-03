أصيب بانفصال في شبكية العين.. ماجد المصري يكشف تطورات حالته الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان ماجد المصري آخر تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بقطع في شبكية العين في الأيام الماضية، طالباً من جميع محبيه وجمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل حتى يعاود الظهور على الشاشات في أقرب وقت.

وقال المصري في تصريحات صحافية، إن حالته الصحية تحسّنت كثيراً عن ذي قبل، مشيراً إلى أنه يقيم حالياً في دبي من أجل استكمال علاجه، وأضاف: “الحمد لله حالتي تحسنت كثير… دعواتكم”.

وكان ماجد المصري قد أثار حالة من القلق بين جمهوره، بعد إعلانه عن إصابته بقطع في شبكية العين، حيث قال في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي”: “الحمد لله على كل حال، النهاردة عملت عملية الليزر، عندي قطع في الشبكية، فعملت عملية هنا في أبو ظبي، لأن عندي تصوير فيها، والحمد لله على كل حال، مش محتاج غير الدعاء بس، اللي بيحبني يدعي لي”.

يُذكر أن آخر أعمال ماجد المصري الفنية، مشاركته الفنانَين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في بطولة مسلسل “ضرب نار”، الذي عُرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً.