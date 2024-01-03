شيرين في ورطة جديدة.. أغضبت العراقيين بما قالته في حفلها ليلة رأس السنة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسبّبت كلمة ألقتها الفنانة شيرين عبد الوهاب في الحفل الذي أحيته خلال الأيام الماضية في دبي احتفاءً بالعام الجديد 2024، في دخولها بمأزق جديد مع الجمهور، والذي كان هذه المرة الجمهور العراقي.

ورغم أن شيرين قالت الجملة بعفوية شديدة، إلا أنها ورّطتها بمشكلة مع الشعب العراقي، حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ شيرين من الحفل ظهر فيه أحد المعجبين وهو يقول لها: “حمد الله على السلامة”، لتردّ عليه: “حاسّة إني جاية من العراق”، لتحدث أزمة جديدة على منصات التواصل الاجتماعي حيث ظنّ البعض أن شيرين تقصّدت بقولها هذا إهانة الشعب العراقي.

وظهرت شيرين عبد الوهاب في حفلها بدبي مرتديةً فستاناً أزرق طويلاً، وقد فقدت الكثير من وزنها لتبدو برشاقة ملحوظة، وقدّمت العديد من أغانيها، وأبرزها: “صبري قليل”، “الوتر الحساس”، “مفيش مرة”، “جرح تاني”، وغيرها الكثير من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بحماسة.