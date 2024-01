كل ما تريدون معرفته عن حفل جوائز Golden Globe 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من المؤكد أن حفل الغولدن الغلوب بدورته الـ81، سيتأثر بنجاحات الأفلام التي تصدّرت شباك التذاكر العام الفائت، مثل فيلم “باربي” الذي تمكن من حصد 9 ترشيحات من الجوائز، منها ترشيح لأفضل فيلم سينمائي، موسيقي أو كوميدي.. ليليه فيلم أوبنهايمر لكريستوفر نولان، الذي حصد مجموعاً من ثمانية ترشيحات.

وعليه ستكون المنافسة شديدة هذا العام، وينتظرها صنّاع الأعمال والنجوم وكذلك الجمهور بشوق كبير؛ لذلك جمعنا لكم بعض المعلومات التي يجب معرفتها قبل الحفل الذي سيُقام نهاية الأسبوع.

تاريخ إقامة حفل الغولدن غلوب؟

يعود حفل جوائز الغولدن غلوب هذا العام إلى الجدول الزمني المعتاد له؛ حيث سيُقام يوم الأحد، 7 يناير 2024.

وقد أُقيم الحفل يوم الأحد منذ عام 2009.. ومع ذلك، تم بث جوائز عام 2023 يوم الثلاثاء خلافاً لما جرت العادة.

وسيتألق الممثلون وصانعو الأفلام والمسؤولون التنفيذيون في الأستوديوهات على السجادة الحمراء، في فندق بيفرلي هيلتون في لوس أنجلوس، على أن يبدأ الحفل الساعة الخامسة عصراً بتوقيت المدينة، وتستمر الفعاليات لثلاث ساعات في المساء.

كيف تمكن مشاهدة الحفل؟

ستقوم خدمة البث الرقمي ببثٍ مباشر لكل لحظات الحفل المميزة، بما في ذلك وصول الضيوف على السجادة الحمراء، منذ الافتتاح وحتى انتهاء الحفل.. بالإضافة إلى ذلك، ستكون قادراً على متابعة جميع الأحداث من خلال المدوّنة الحيّة التي يديرها مراسلون في صحيفة The Sydney Morning Herald، وصحيفة The Age، والتي ستنطلق أيضاً مع الافتتاح.

كما ستبث شبكة CBS حفل جوائز الغولدن غلوب في الولايات المتحدة، وهو تغيير جذري بعد أن تولت NBC هذه التغطية لفترة طويلة.

من هو مقدم الحفل؟

الممثل الكوميدي جو كوي سيكون مضيفاً لحفل توزيع جوائز غولدن غلوب السنوي الحادي والثمانين، للمرة الأولى له.

من المؤكد أن كوي سيضفي سحره الفريد وطاقته وروح الدعابة التي لا يمكن التنبؤ بها، على البث الذي سيستمر ثلاث ساعات.

وفي هذا السياق قالت هيلين هوهن، رئيسة حفل توزيع جوائز غولدن غلوب: “يسعدنا أن يستضيف جو حفل توزيع جوائز غولدن غلوب السنوي الحادي والثمانين، وأن يجلب طاقته وروح الدعابة لبدء موسم جوائز هوليوود.. لا يمكننا الانتظار لنرى ما يخبئه للنجوم الموجودين في الغرفة والجمهور العالمي.. نحن نعلم أن جو يقدم أفضل ما لديه”.

ومن جانبه، قال كوي: “لقد صعدت إلى الكثير من المراحل حول العالم في مسيرتي، ولكن هذه المرحلة ستكون مميزة للغاية.. أنا متحمس جداً لاستضافة حفل توزيع جوائز غولدن غلوب هذا العام.. هذه هي اللحظة التي يجب أن أجعل فيها عائلتي الفلبينية فخورة”.

القائمة الكاملة للترشيحات المنافسة على جوائز غولدن غلوب

أفضل فيلم سينمائي– دراما

ANATOMY OF A FALL (NEON)

KILLERS OF THE FLOWER MOON (Apple Original Films)

MAESTRO (Netflix)

OPPENHEIMER (Universal Pictures)

PAST LIVES (A24)

THE ZONE OF INTEREST (A24)

أفضل فيلم سينمائي– موسيقي أو كوميدي

AIR (Amazon MGM Studios)

AMERICAN FICTION (Orion Pictures / Amazon MGM Studios)

BARBIE (Warner Bros. Pictures)

THE HOLDOVERS (Focus Features)

MAY DECEMBER (Netflix)

POOR THINGS (Searchlight Pictures)

أفضل فيلم رسوم متحركة

THE BOY AND THE HERON (GKIDS)

ELEMENTAL (Walt Disney Studios Motion Pictures)

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE (Sony Pictures Releasing)

THE SUPER MARIO BROS. MOVIE (Universal Pictures)

SUZUME (Crunchyroll / Sony Pictures Entertainment)

WISH (Walt Disney Studios Motion Pictures)

الإنجاز السينمائي وشباك التذاكر

BARBIE (Warner Bros. Pictures)

GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3 (Walt Disney Studios Motion Pictures)

JOHN WICK: CHAPTER 4 (Lionsgate)

MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING PART 1 (Paramount Pictures)

OPPENHEIMER (Universal Pictures)

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE (Sony Pictures Releasing)

THE SUPER MARIO BROS. MOVIE (Universal Pictures)

TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR (AMC Theatres Distribution)

أفضل فيلم سينمائي– بلغة غير الإنجليزية

ANATOMY OF A FALL (NEON) – FRANCE

FALLEN LEAVES (MUBI) – FINLAND

IO CAPITANO (Pathe Distribution) – ITALY

PAST LIVES (A24) – USA

SOCIETY OF THE SNOW (Netflix) – SPAIN

THE ZONE OF INTEREST (A24) – UNITED KINGDOM / USA

أفضل أداء لممثلة في فيلم سينمائي– دراما

أنيت بينينغ: NYAD

ليلي غلادستون: KILLERS OF THE FLOWER MOON

ساندرا هولر: ANATOMY OF A FALL

غريتا لي: PAST LIVES

كاري موليغان: MAESTRO

كايلي سباني: PRISCILLA

أفضل أداء لممثل في فيلم سينمائي– دراما

برادلي كوبر: MAESTRO

ليوناردو دي كابريو: KILLERS OF THE FLOWER MOON

كولمان دومينغو: RUSTIN

باري كيوغان: SALTBURN

كيليان مورفي: OPPENHEIMER

آندرو سكوت: ALL OF US STRANGERS

أفضل أداء لممثلة في فيلم سينمائي– موسيقي أو كوميدي

فانتازيا بارينو: THE COLOR PURPLE

جينيفر لورانس: NO HARD FEELINGS

ناتالي بورتمان: MAY DECEMBER

ألما بويستي: FALLEN LEAVES

مارجوت روبي: BARBIE

إيما ستون: POOR THINGS

أفضل أداء لممثل في فيلم سينمائي– موسيقي أو كوميدي

نيكولاس كيدج: DREAM SCENARIO

تيموثي شالاميت: WONKA

مات ديمون: AIR

بول جياماتي: THE HOLDOVERS

جواكين فينيكس: BEAU IS AFRAID

جيفري رايت: AMERICAN FICTION

أفضل أداء لممثلة في دور داعم في أيّة صورة متحركة

إميلي بلانت: OPPENHEIMER

دانييل بروكس: THE COLOR PURPLE

جودي فوستر: NYAD

جوليان مور: MAY DECEMBER

روزاموند بايك: SALTBURN

دافين جوي راندولف: THE HOLDOVERS

أفضل أداء لممثل في دور داعم في أيّة صورة متحركة

ويليم دافو: POOR THINGS

روبرت دي نيرو: KILLERS OF THE FLOWER MOON

روبرت داوني جونيور: OPPENHEIMER

ريان جوسلينغ: BARBIE

تشارلز ميلتون: MAY DECEMBER

مارك روفالو: POOR THINGS

أفضل مخرج– فيلم سينمائي

برادلي كوبر: MAESTRO

غريتا غيرويغ: BARBIE

يورغوس لانثيموس: POOR THINGS

كريستوفر نولان: OPPENHEIMER

مارتن سكورسيزي: KILLERS OF THE FLOWER MOON

سيلين سونغ: PAST LIVES

أفضل سيناريو– صورة متحركة

غريتا جيرويج، نوح بومباخ: BARBIE

توني مكنمارا: POOR THINGS

كريستوفر نولان: OPPENHEIMER

إريك روث، مارتن سكورسيزي: KILLERS OF THE FLOWER MOON

سيلين سونغ: PAST LIVES

جوستين تريت، آرثر هراري: ANATOMY OF A FALL

أفضل موسيقى أصلية– صورة متحركة

جيرسكين فيندريكس: POOR THINGS

لودفيج جورانسون: OPPENHEIMER

جو هيسايشي: THE BOY AND THE HERON

ميكا ليفي: THE ZONE OF INTEREST

دانيال بيمبرتون (SPIDER-MAN: AROSS THE SPIDER-VERSE)

روبي روبرتسون: KILLERS OF THE FLOWER MOON

أفضل أغنية أصلية- فيلم سينمائي

“Addicted to Romance” -“She Came to Me”

موسيقى وتأليف: Bruce Springsteen

“Dance the Night” -“Barbie”

موسيقى وتأليف: Mark Ronson, Andrew Wyatt, Dua Lipa, Caroline Ailin

“I’m Just Ken” -“Barbie”

موسيقى وتأليف: Mark Ronson, Andrew Wyatt

“Peaches” -“The Super Mario Bros. Movie”

موسيقى وتأليف: Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond, John Spiker

“Road to Freedom” -“Rustin”

موسيقى وتأليف by: Lenny Kravitz

“What Was I Made For?” -“Barbie”

موسيقى وتأليف: Billie Eilish O’Connell, Finneas O’Connell

أفضل مسلسل تليفزيوني- دراما

1923

The Crown

The Diplomat

The Last of Us

The Morning Show

Succession

أفضل مسلسل تليفزيوني- موسيقي أو كوميدي

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

Only Murders in the Building

Ted Lasso

أفضل مسلسل تليفزيوني محدود أو مسلسل أنثولوجي أو فيلم تليفزيوني

All the Light We Cannot See

Beef

Daisy Jones & The Six

Fargo

Fellow Travelers

Lessons in Chemistry

أفضل أداء لممثلة في مسلسل تليفزيوني- دراما

هيلين ميرين: 1923

بيلا رامزي: The Last of Us

كيري راسل: The Diplomat

سارة سنوك: Succession

إيميلدا ستونتون: The Crown

إيما ستون : The Curse

أفضل أداء لممثل في مسلسل تليفزيوني- دراما

برايان كوكس: Succession

كيران كالكين: Succession

غاري أولدمان: Slow Horses

بيدرو باسكال: The Last of Us

جيريمي سترونغ: Succession

دومينيك ويست: The Crown

أفضل أداء لممثلة في مسلسل تليفزيوني- موسيقي أو كوميدي

راشيل بروسناهان: The Marvelous Mrs. Maisel

كوينتا برونسون: Abbott Elementary

أيو إيديبيري: The Bear

إيل فانينغ: The Great

سيلينا جوميز: Only Murders in the Building

ناتاشا ليون: Poker Face

أفضل أداء لممثل في مسلسل تليفزيوني- موسيقي أو كوميدي

بيل هادر: Barry

ستيف مارتن: Only Murders in the Building

جيسون سيجل: Shrinking

مارتن شورت: Only Murders in the Building

جيسون سوديكيس: Ted Lasso

جيريمي ألين وايت: The Bear

أفضل أداء لممثلة في مسلسل محدود، مسلسل أنثولوجي، أو فيلم تليفزيوني

رايلي كيو: Daisy Jones & The Six

بري لارسون: Lessons in Chemistry

إليزابيث أولسن: Love & Death

جونو تمبل: Fargo

راشيل وايز: Dead Ringers

ألي وونغ: Beef

أفضل أداء لممثل في مسلسل محدود، مسلسل أنثولوجي، أو فيلم تليفزيوني

مات بومر: Fellow Travelers

سام كلافلين: Daisy Jones & The Six

جون هام: Fargo

وودي هارلسون: White House Plumbers

ديفيد أوييلو، رجال القانون: Lawmen: Bass Reeves

ستيفن يون: Beef

أفضل أداء لممثلة في دور داعم على التليفزيون

إليزابيث ديبيكي: The Crown

آبي إليوت: The Bear

كريستينا ريتشي: Yellowjackets

ج. سميث-كاميرون : Succession

ميريل ستريب: Only Murders in the Building

هانا وادينغهام: Ted Lasso

أفضل أداء لممثل في دور داعم على التليفزيون

بيلي كروب: The Morning Show

ماثيو ماكفادين: Succession

جيمس مارسدن: Jury Duty

إيبون موس باشراك: The Bear

آلان روك: Succession

ألكساندر سكارسجارد: Succession

أفضل أداء في الكوميديا الواقعية التليفزيونية

ركي جيرفيس: Ricky Gervais: Armageddon

تريفور نوح: Trevor Noah: Where Was I

كريس روك: Chris Rock: Selective Outrage

إيمي شومر: Amy Schumer: Emergency Contact

سارة سيلفرمان: Sarah Silverman: Someone You Love

واندا سايكس: Wanda Sykes: I’m an Entertainer

وسيقام حفل جوائز الغولدن غلوب الـ81 مباشرة يوم الأحد في 7 يناير، على أن يُعرض على شبكة CBS؛ إضافة إلى بث مباشر على Paramount+.