كل ما تريدون معرفته عن حفل جوائز Golden Globe 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من المؤكد أن حفل الغولدن الغلوب بدورته الـ81، سيتأثر بنجاحات الأفلام التي تصدّرت شباك التذاكر العام الفائت، مثل فيلم “باربي” الذي تمكن من حصد 9 ترشيحات من الجوائز، منها ترشيح لأفضل فيلم سينمائي، موسيقي أو كوميدي.. ليليه فيلم أوبنهايمر لكريستوفر نولان، الذي حصد مجموعاً من ثمانية ترشيحات.
وعليه ستكون المنافسة شديدة هذا العام، وينتظرها صنّاع الأعمال والنجوم وكذلك الجمهور بشوق كبير؛ لذلك جمعنا لكم بعض المعلومات التي يجب معرفتها قبل الحفل الذي سيُقام نهاية الأسبوع.
تاريخ إقامة حفل الغولدن غلوب؟
يعود حفل جوائز الغولدن غلوب هذا العام إلى الجدول الزمني المعتاد له؛ حيث سيُقام يوم الأحد، 7 يناير 2024.
وقد أُقيم الحفل يوم الأحد منذ عام 2009.. ومع ذلك، تم بث جوائز عام 2023 يوم الثلاثاء خلافاً لما جرت العادة.
وسيتألق الممثلون وصانعو الأفلام والمسؤولون التنفيذيون في الأستوديوهات على السجادة الحمراء، في فندق بيفرلي هيلتون في لوس أنجلوس، على أن يبدأ الحفل الساعة الخامسة عصراً بتوقيت المدينة، وتستمر الفعاليات لثلاث ساعات في المساء.
كيف تمكن مشاهدة الحفل؟
ستقوم خدمة البث الرقمي ببثٍ مباشر لكل لحظات الحفل المميزة، بما في ذلك وصول الضيوف على السجادة الحمراء، منذ الافتتاح وحتى انتهاء الحفل.. بالإضافة إلى ذلك، ستكون قادراً على متابعة جميع الأحداث من خلال المدوّنة الحيّة التي يديرها مراسلون في صحيفة The Sydney Morning Herald، وصحيفة The Age، والتي ستنطلق أيضاً مع الافتتاح.
كما ستبث شبكة CBS حفل جوائز الغولدن غلوب في الولايات المتحدة، وهو تغيير جذري بعد أن تولت NBC هذه التغطية لفترة طويلة.
من هو مقدم الحفل؟
الممثل الكوميدي جو كوي سيكون مضيفاً لحفل توزيع جوائز غولدن غلوب السنوي الحادي والثمانين، للمرة الأولى له.
من المؤكد أن كوي سيضفي سحره الفريد وطاقته وروح الدعابة التي لا يمكن التنبؤ بها، على البث الذي سيستمر ثلاث ساعات.
وفي هذا السياق قالت هيلين هوهن، رئيسة حفل توزيع جوائز غولدن غلوب: “يسعدنا أن يستضيف جو حفل توزيع جوائز غولدن غلوب السنوي الحادي والثمانين، وأن يجلب طاقته وروح الدعابة لبدء موسم جوائز هوليوود.. لا يمكننا الانتظار لنرى ما يخبئه للنجوم الموجودين في الغرفة والجمهور العالمي.. نحن نعلم أن جو يقدم أفضل ما لديه”.
ومن جانبه، قال كوي: “لقد صعدت إلى الكثير من المراحل حول العالم في مسيرتي، ولكن هذه المرحلة ستكون مميزة للغاية.. أنا متحمس جداً لاستضافة حفل توزيع جوائز غولدن غلوب هذا العام.. هذه هي اللحظة التي يجب أن أجعل فيها عائلتي الفلبينية فخورة”.
القائمة الكاملة للترشيحات المنافسة على جوائز غولدن غلوب
أفضل فيلم سينمائي– دراما
ANATOMY OF A FALL (NEON)
KILLERS OF THE FLOWER MOON (Apple Original Films)
MAESTRO (Netflix)
OPPENHEIMER (Universal Pictures)
PAST LIVES (A24)
THE ZONE OF INTEREST (A24)
أفضل فيلم سينمائي– موسيقي أو كوميدي
AIR (Amazon MGM Studios)
AMERICAN FICTION (Orion Pictures / Amazon MGM Studios)
BARBIE (Warner Bros. Pictures)
THE HOLDOVERS (Focus Features)
MAY DECEMBER (Netflix)
POOR THINGS (Searchlight Pictures)
أفضل فيلم رسوم متحركة
THE BOY AND THE HERON (GKIDS)
ELEMENTAL (Walt Disney Studios Motion Pictures)
SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE (Sony Pictures Releasing)
THE SUPER MARIO BROS. MOVIE (Universal Pictures)
SUZUME (Crunchyroll / Sony Pictures Entertainment)
WISH (Walt Disney Studios Motion Pictures)
الإنجاز السينمائي وشباك التذاكر
BARBIE (Warner Bros. Pictures)
GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3 (Walt Disney Studios Motion Pictures)
JOHN WICK: CHAPTER 4 (Lionsgate)
MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING PART 1 (Paramount Pictures)
OPPENHEIMER (Universal Pictures)
SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE (Sony Pictures Releasing)
THE SUPER MARIO BROS. MOVIE (Universal Pictures)
TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR (AMC Theatres Distribution)
أفضل فيلم سينمائي– بلغة غير الإنجليزية
ANATOMY OF A FALL (NEON) – FRANCE
FALLEN LEAVES (MUBI) – FINLAND
IO CAPITANO (Pathe Distribution) – ITALY
PAST LIVES (A24) – USA
SOCIETY OF THE SNOW (Netflix) – SPAIN
THE ZONE OF INTEREST (A24) – UNITED KINGDOM / USA
أفضل أداء لممثلة في فيلم سينمائي– دراما
أنيت بينينغ: NYAD
ليلي غلادستون: KILLERS OF THE FLOWER MOON
ساندرا هولر: ANATOMY OF A FALL
غريتا لي: PAST LIVES
كاري موليغان: MAESTRO
كايلي سباني: PRISCILLA
أفضل أداء لممثل في فيلم سينمائي– دراما
برادلي كوبر: MAESTRO
ليوناردو دي كابريو: KILLERS OF THE FLOWER MOON
كولمان دومينغو: RUSTIN
باري كيوغان: SALTBURN
كيليان مورفي: OPPENHEIMER
آندرو سكوت: ALL OF US STRANGERS
أفضل أداء لممثلة في فيلم سينمائي– موسيقي أو كوميدي
فانتازيا بارينو: THE COLOR PURPLE
جينيفر لورانس: NO HARD FEELINGS
ناتالي بورتمان: MAY DECEMBER
ألما بويستي: FALLEN LEAVES
مارجوت روبي: BARBIE
إيما ستون: POOR THINGS
أفضل أداء لممثل في فيلم سينمائي– موسيقي أو كوميدي
نيكولاس كيدج: DREAM SCENARIO
تيموثي شالاميت: WONKA
مات ديمون: AIR
بول جياماتي: THE HOLDOVERS
جواكين فينيكس: BEAU IS AFRAID
جيفري رايت: AMERICAN FICTION
أفضل أداء لممثلة في دور داعم في أيّة صورة متحركة
إميلي بلانت: OPPENHEIMER
دانييل بروكس: THE COLOR PURPLE
جودي فوستر: NYAD
جوليان مور: MAY DECEMBER
روزاموند بايك: SALTBURN
دافين جوي راندولف: THE HOLDOVERS
أفضل أداء لممثل في دور داعم في أيّة صورة متحركة
ويليم دافو: POOR THINGS
روبرت دي نيرو: KILLERS OF THE FLOWER MOON
روبرت داوني جونيور: OPPENHEIMER
ريان جوسلينغ: BARBIE
تشارلز ميلتون: MAY DECEMBER
مارك روفالو: POOR THINGS
أفضل مخرج– فيلم سينمائي
برادلي كوبر: MAESTRO
غريتا غيرويغ: BARBIE
يورغوس لانثيموس: POOR THINGS
كريستوفر نولان: OPPENHEIMER
مارتن سكورسيزي: KILLERS OF THE FLOWER MOON
سيلين سونغ: PAST LIVES
أفضل سيناريو– صورة متحركة
غريتا جيرويج، نوح بومباخ: BARBIE
توني مكنمارا: POOR THINGS
كريستوفر نولان: OPPENHEIMER
إريك روث، مارتن سكورسيزي: KILLERS OF THE FLOWER MOON
سيلين سونغ: PAST LIVES
جوستين تريت، آرثر هراري: ANATOMY OF A FALL
أفضل موسيقى أصلية– صورة متحركة
جيرسكين فيندريكس: POOR THINGS
لودفيج جورانسون: OPPENHEIMER
جو هيسايشي: THE BOY AND THE HERON
ميكا ليفي: THE ZONE OF INTEREST
دانيال بيمبرتون (SPIDER-MAN: AROSS THE SPIDER-VERSE)
روبي روبرتسون: KILLERS OF THE FLOWER MOON
أفضل أغنية أصلية- فيلم سينمائي
“Addicted to Romance” -“She Came to Me”
موسيقى وتأليف: Bruce Springsteen
“Dance the Night” -“Barbie”
موسيقى وتأليف: Mark Ronson, Andrew Wyatt, Dua Lipa, Caroline Ailin
“I’m Just Ken” -“Barbie”
موسيقى وتأليف: Mark Ronson, Andrew Wyatt
“Peaches” -“The Super Mario Bros. Movie”
موسيقى وتأليف: Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond, John Spiker
“Road to Freedom” -“Rustin”
موسيقى وتأليف by: Lenny Kravitz
“What Was I Made For?” -“Barbie”
موسيقى وتأليف: Billie Eilish O’Connell, Finneas O’Connell
أفضل مسلسل تليفزيوني- دراما
1923
The Crown
The Diplomat
The Last of Us
The Morning Show
Succession
أفضل مسلسل تليفزيوني- موسيقي أو كوميدي
Abbott Elementary
Barry
The Bear
Jury Duty
Only Murders in the Building
Ted Lasso
أفضل مسلسل تليفزيوني محدود أو مسلسل أنثولوجي أو فيلم تليفزيوني
All the Light We Cannot See
Beef
Daisy Jones & The Six
Fargo
Fellow Travelers
Lessons in Chemistry
أفضل أداء لممثلة في مسلسل تليفزيوني- دراما
هيلين ميرين: 1923
بيلا رامزي: The Last of Us
كيري راسل: The Diplomat
سارة سنوك: Succession
إيميلدا ستونتون: The Crown
إيما ستون : The Curse
أفضل أداء لممثل في مسلسل تليفزيوني- دراما
برايان كوكس: Succession
كيران كالكين: Succession
غاري أولدمان: Slow Horses
بيدرو باسكال: The Last of Us
جيريمي سترونغ: Succession
دومينيك ويست: The Crown
أفضل أداء لممثلة في مسلسل تليفزيوني- موسيقي أو كوميدي
راشيل بروسناهان: The Marvelous Mrs. Maisel
كوينتا برونسون: Abbott Elementary
أيو إيديبيري: The Bear
إيل فانينغ: The Great
سيلينا جوميز: Only Murders in the Building
ناتاشا ليون: Poker Face
أفضل أداء لممثل في مسلسل تليفزيوني- موسيقي أو كوميدي
بيل هادر: Barry
ستيف مارتن: Only Murders in the Building
جيسون سيجل: Shrinking
مارتن شورت: Only Murders in the Building
جيسون سوديكيس: Ted Lasso
جيريمي ألين وايت: The Bear
أفضل أداء لممثلة في مسلسل محدود، مسلسل أنثولوجي، أو فيلم تليفزيوني
رايلي كيو: Daisy Jones & The Six
بري لارسون: Lessons in Chemistry
إليزابيث أولسن: Love & Death
جونو تمبل: Fargo
راشيل وايز: Dead Ringers
ألي وونغ: Beef
أفضل أداء لممثل في مسلسل محدود، مسلسل أنثولوجي، أو فيلم تليفزيوني
مات بومر: Fellow Travelers
سام كلافلين: Daisy Jones & The Six
جون هام: Fargo
وودي هارلسون: White House Plumbers
ديفيد أوييلو، رجال القانون: Lawmen: Bass Reeves
ستيفن يون: Beef
أفضل أداء لممثلة في دور داعم على التليفزيون
إليزابيث ديبيكي: The Crown
آبي إليوت: The Bear
كريستينا ريتشي: Yellowjackets
ج. سميث-كاميرون : Succession
ميريل ستريب: Only Murders in the Building
هانا وادينغهام: Ted Lasso
أفضل أداء لممثل في دور داعم على التليفزيون
بيلي كروب: The Morning Show
ماثيو ماكفادين: Succession
جيمس مارسدن: Jury Duty
إيبون موس باشراك: The Bear
آلان روك: Succession
ألكساندر سكارسجارد: Succession
أفضل أداء في الكوميديا الواقعية التليفزيونية
ركي جيرفيس: Ricky Gervais: Armageddon
تريفور نوح: Trevor Noah: Where Was I
كريس روك: Chris Rock: Selective Outrage
إيمي شومر: Amy Schumer: Emergency Contact
سارة سيلفرمان: Sarah Silverman: Someone You Love
واندا سايكس: Wanda Sykes: I’m an Entertainer
وسيقام حفل جوائز الغولدن غلوب الـ81 مباشرة يوم الأحد في 7 يناير، على أن يُعرض على شبكة CBS؛ إضافة إلى بث مباشر على Paramount+.