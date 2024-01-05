شيا لابوف ينال “سر التثبيت”.. يفكّر في أن يصبح شماساً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: في خبر صادم، كشفت الصحف الفنية عن التحاق النجم شيا لابوف بالكنيسة الكاثوليكية بعد حصوله على سر التثبيت، ويفكّر في أن يصبح شماساً.

وفي التفاصيل، حصل شيا لابوف، نجم فيلم “بادر بيو” للمخرج أبيل فيرارا، على سر التثبيت خلال عطلة نهاية الأسبوع، مثبتاً بذلك دخوله إلى الإيمان الكاثوليكي في رأس السنة الجديدة.

وأفادت وكالة الأنباء الكاثوليكية يوم الأحد بأن الأسقف روبرت بارون من وينونا روتشستر بولاية مينيسوتا أكد الخبر، وعلّق الرهبان الفرنسيسكان الكبوشيون من مقاطعة أميركا الغربية في بيان نُشر على فايسبوك في 2 كانون الثاني (يناير) بالقول: “يسعدنا أن نعلن أن صديقنا العزيز شيا لابوف قد أصبح تماماً جزءاً من الكنيسة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وذلك من خلال سر التثبيت”.

وأشار الأخ ألكسندر رودريغيز في حديثه مع وكالة الأنباء الكاثوليكية إلى أن لابوف يريد أن يصبح شماساً “في وقت ما في المستقبل”، مضيفاً أن النجم بدأ في التفكير بالموضوع أثناء تصوير فيلم السيرة الذاتية “بادري بيو” عام 2020، حيث لعب لابوف دور الكاهن الإيطالي بادري بيو.

يشار إلى أنّ لابوف ولد من أم يهودية وأب مسيحي، وسبق للنجم أن كشف أنّه أصبح منجذباً إلى الكاثوليكية وسط إدمانه على الكحول والصعوبات التي مرّ بها في حياته الشخصية، بما في ذلك الدعوى القضائية التي رفعتها صديقته السابقة ضدّه في كانون الأول (ديسمبر) 2020، والتي اتهمت فيها لابوف بـ”الإساءة المستمرة” والاعتداء الجنسي والجسدي.