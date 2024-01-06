هكذا تخلصت كريستينا أغيليرا من عشرات الكيلوغرامات من الوزن الزائد

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة الأميركة كريستينا أغيليرا، على متابعيها بإطلالة رشيقة، إذ نجحت بإنقاص حوالي 20 كيلو غرام من وزنها في الآونة الأخيرة.



وظهرت كريستينا بعرضها المبهر على خشبة المسرح في لاس فيغاس، وكشفت عن تحولها الجسدي الرائع، وبدت رشيقة للغاية.

ويكمن السر في نجاح أغيليرا بإنقاص وزنها، هو بالتزامها بنمط حياة صحي ومتوازن، إذ مارست التمارين الرياضية خلال الحمل حتى شهرها الثامن، ثم عادت للتمارين بعد فترة قصيرة من الولادة.

وبسبب زيادة الوزن، أجرت كريستينا تغييرات جذرية في نمط حياتها، وبعد عامين، بدأت رحلتها لإنقاص الوزن الصارمة، مدفوعة بدورها في فيلم "Burlesque"، العام 2010.

وتمكنت أغيليرا من الحفاظ على لياقتها البدنية النحيلة والقوية، وأكدت أن سر نجاحها بهذه الخطوة هو قوة الإرادة في الالتزام.

وقالت أغيليرا في مقابلتها عام 2020 مع "L'Officiel Italia"، إنها اعتمدت في نظامها الغذائي، على الطعام النباتي والفواكه والخضراوات الملونة يوميًا. وبعد فترة من اتباع نظام صارم، قررت التحول إلى تناول الطعام الخفيف، لكن دون الالتزام بالتقييدات.

وتحرص كريستينا على أن تظل نشيطة للغاية، إذ تمارس تمارين اليوغا، والملاكمة، وتدريبات القوة والتحمل، وتمارس الرياضة من 5 إلى 6 مرات في الأسبوع، وفقًا لـ "In Touch Weekly".

وقالت كريستينا: "أنا واثقة جدًا من نفسي. يستغرق الوصول إلى هذا المكان وقتًا طويلًا، ولكن الأمر كله يتعلق باحتضان نفسك وجسدك".

