عمرو سعد وشقيقه أحمد بصورة في الطائرة تحدث ضجّة.. شاهد ما فعلاه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الشقيقان عمرو وأحمد سعد جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورهما في طائرة خاصة وهما نائمان.

وكان أحمد سعد قد نشر على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” عددًا من الصور بصحبة شقيقه عمرو وهما نائمان من داخل إحدى الطائرات، وعلق أحمد سعد على الصورة، قائلًا: “أنا وعمرو أخويا كنا بنتكلم فى موضوع مهم وبعدين ريحنا شوية”.

وتلقى الشقيقان تعليقات من الجمهور حملت نوعاً من المزاح معهما، فيما اكتفى العديد من المتابعين بوضع إيموشن ضحك تعليقاً على الصور.

يُذكر أن أحمد سعد، طرح مؤخراً على “يوتيوب” وكل المنصات الموسيقية، أغنية جديدة بعنوان “كده لأ”، وهي الأغنية الترويجية لفيلم “أبونسب”، من كلمات، منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيى، وإسماعيل نصرت.

وكان عمرو سعد قد أثار قلق جمهوره بعدما نشر عبر حسابه على “إنستغرام”، صورة له ظهر فيها بوجه متورم وبه جروح، ليكشف بعد ذلك للجمهور أن الصورة من كواليس أحدث أعماله الفنية دون الكشف عن اسم العمل.