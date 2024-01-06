كل ساعة أغنية.. رامي صبري يطرح ألبومه الجديد “النهايات أخلاق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان المصري رامي صبري عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، أغنيات ألبومه الجديد “النهايات أخلاق”، حيث طرح كل ساعة أغنية جديدة من الألبوم.

وتضمن ألبوم رامي صبري الجديد سبع أغنيات وهي: “النهايات أخلاق” من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم، “بين الحيطان، من كلمات عمر المصري وألحان وتوزيع عمر الخضري، “بحكي عليكي” من كلمات أحمد علي موسى وألحان مدين وتوزيع أمين نبيل، “حلفتلك بالليالي” من كلمات عمر المصري وألحان عمر الشاذلي، وتوزيع عمر الخضري، “جت سليمة”، من كلمات أحمد علي موسى وألحان رامي صبري وتوزيع ، وأغنية “كل سنة”، من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع تميم، وأغنية “مبسوط يا بعد”، وهي من كلمات محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع تميم.

وحققت أغنيات ألبوم “النهايات أخلاق” نسبة مشاهدة مرتفعة تفاوتت بين الـ100 والـ250 ألف مشاهدة لكل أغنية وذلك بعد 24 ساعة فقط من صدورها.

الجدير ذكره أن رامي صبري أعلن عن صدور ألبوم “النهايات أخلاق” من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ نشر مقاطعًا لأغنيات الألبوم ودعا الجمهور للاستماع إليها عبر قناته على “يوتيوب”.