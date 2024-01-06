حسن الرداد يتلقى ضربة قوية.. سحب فيلم “بلوموندو” بسبب ضعف الإيرادات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصيب جمهور الفنان حسن الرداد بصدمة بعدما أعلنت دور العرض أمس (الجمعة) خروج فيلم “بلوموندو” من المنافسة على شباك التذاكر، وسحبه من دور العرض، بعد سبعة أسابيع عرض فقط، لم يحقق خلالها سوى خمسة ملايين و240 ألف جنيه.

وتعتبر المرة الأولى التي يتم فيها سحب فيلم للرداد من السينمات بعد هذه الفترة القصيرة، فيما اتهم بعض جمهور الرداد دور العرض برفع الفيلم مجاملة لنجوم آخرين طرحت أعمالهم مؤخراً.

الفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي، ويشارك في بطولته بجوار حسن الرداد، كل من: محمد رضوان، وإنجي وجدان، وهاجر أحمد، ومصطفى أبوسريع، ومحمود حافظ، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول “بلوموندو”، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته ليدخل في صراع معها.