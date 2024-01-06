وفاء عامر تتحدث عن زواج زوجها من أخرى.. ما كشفته صادم!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها في برنامج “قعدة ستات” من تقديم مروة صبري عبر قناة “اليوم”، كشفت الفنانة وفاء عامر عن موقفها إذا أخبرها زوجها أنه سيتزوج عليها، موضحة أنها لن تمانع طالما سيكون سعيدًا.

وأجابت وفاء في فقرة بعنوان “ماذا لو؟” على سؤال: ماذا لو جوزك قالك عاوز أتجوز عليكي؟ قائلة: “هقوله أه يا حبيبي إمتى، مش حاجة هتبسطه عادي”.

وتابعت: “جوزي مش هيعمل كده، لكن إحنا متفقين إن الممنوع مرغوب ليه أقول لأ، أنا بغير عليه ومفيش حد يقدر ينافسني، لو جالك قالك عاوز أتجوز هو واخد القرار يبقى بيدي لا بيد عمرو، هقول لأ هيتجوز برضو يبقى خليه خايف منك”.

يُذكر أن وفاء عامر، تعاقدت مؤخراً على مسلسل “بدون مقابل” وذلك لتقديمه في موسم دراما رمضان المقبل، ويضم هاني رمزي، داليا البحيري، محمد أبوداود، أيتن عامر، منة فضالي، عمرو عبد الجليل، تأليف حسام موسي، إخراج جمال عبدالحميد.

كما تواصل وفاء تصوير دورها في فيلم “جبل الحريم”، الذي تشارك في بطولته مع سوسن بدر وأميرة العايدي، ومن المقرر عرضه خلال موسم إجازة نصف العام 2024، والعمل يناقش قضايا المرأة في المجتمع المصري.