“أميرة قلوبنا”.. نيللي تحتفل بعيد ميلادها الـ75.. و”زغرودة” للمناسبة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الإعلامية سهير جودة ومجموعة صغيرة من أصدقاء الفنانة الكبيرة نيللي، بعيد ميلاد الأخيرة، وسط حالة من البهجة والسعادة والفرحة بهذه المناسبة السعيدة.

ونشرت سهير جودة، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، بعض اللقطات من عيد ميلاد نيللي، وعلقت عليها قائلة: “اليوم عيد ميلاد أميرة قلوبنا نيللي”.

وظهرت نيللي خلال الفيديو وهي تحمل في يدها باقة من الزهور باللونين الأبيض والأصفر، حيث قالت إن أول من احتفل بعيد ميلادها هم أولاد أشقائها، وأطلقت “زغرودة” خلال الاحتفال بعيد ميلادها، أشعلت بها مواقع التواصل بعد تداول الفيديو بين محبيها.

وقالت نيللي إن يوم عيد ميلادها دائمًا يكون مختلفًا، مضيفة: “في اليوم ده بيحصل فرفشة، وبرج الجدي أكثر ما يميزه الصراحة، مبحبش الكذب أبداً”.

وتحتفل الفنانة نيللي بعيد ميلادها في مطلع كانون الثاني (يناير) من كل عام، وقام أصدقاؤها بتقديم “تورتة” عيد ميلادها وقاموا بالغناء لها وسط أجواء من السعادة والبهجة.