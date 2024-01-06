خبر القبض على محمد رمضان يتصدّر السوشيل ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أكثر من شهرين قضاها الفنان محمد رمضان خارج مصر بسبب ارتباطاته الفنية في أكثر من دولة، عاد إلى القاهرة لمتابعة القضية التي حكم عليه فيها بالحبس عاماً غيابياً.

وانتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن القبض على محمد رمضان فور نزوله أرض مطار القاهرة.

وأفادت بعض المصادر أن محامي محمد رمضان كان قد عارض على الحكم الصادر ضد الفنان المصري قبل عودته إلى القاهرة وقد تحددت جلسة لنظر القضية يوم 21 شباط (فبراير) المقبل، وأنه فور نزول رمضان إلى المطار قدم المحامي أوراق المعارضة ليخرج من المطار إلى منزله، وأنه لا صحة مطلقاً لما تردد عن القبض عليه في المطار.

يُذكر أن محكمة مستأنف الشيخ زايد، قد أصدرت حكماً بحبس محمد رمضان سنة غيابًا، في دعوى قضائية رفعها أحد المحامين عليه بتهمة ترويج أخبار كاذبة عبر حساباته الشخصية.

يُذكر أن سبب حبس محمد رمضان هو نشره فيديو على حساباته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه إن الدولة تحفّظت على أمواله المودعة في أحد البنوك. وأضاف: “صحيت النهاردة على تليفون من البنك، بيقولي أستاذ محمد رمضان الدولة تحفظت على فلوسك، قلتله مفيش مشكلة أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي… الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا فلوس في البنك بيشيلوا فلوس في بيوتهم… مستورة”.

بينما كتب رمضان تعليقاً على الفيديو: “أنا ومالي ملك بلدي وأهل بلدي، اللهم لا اعتراض”.