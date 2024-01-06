إطلالة كاجوال ناعمة للغاية لـ مي عمر.. والجمهور يشيد بها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية مي عمر الجمهور صورة لها من شوارع دبي، ظهرت فيها وهي تستمتع بوقتها في أحد أماكن الترفيه، وخطفت الأنظار نعومتها البالغة.



وإرتجت مي عمر تنورة قصيرة وواسعة من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ونسقت معها توب ضيقة باللون الأسود بأكمام طويلة، مع سترة من الجينز أيضاً قصيرة وواسعة، وضعتها على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون البني، مع حذاء شتوي عالي باللون الأسود من دار شانيل.

ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها على طبيعتها منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعم للغاية يليق بجمال ملامحها، وبدت وهي تحمل عدد كبير من البالونات المضاءة.

وكانت اختارت "TC Candle" التي تقيم مسابقة أجمل 100 وجه في العالم، مي عمر ضمن قائمتها، لتصبح الوجه العربي الوحيد الموجود في المراكز العشرة الأولى من القائمة.

وأعربت مي عن سعادتها بفوزها بهذه المرتبة، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "سعيدة جدا بفوزي في مسابقه أجمل ١٠٠ وجه في العالم للعام التاني علي التوالي وتحقيق مركز متقدم وأن أكون أول مصريه والوحيدة اللي تكسب في المسابقة وكمان توصل للنهائيات لعامين متتاليين متقدمه علي نجوم عالمين، السنة اللي فاتت لما كسبت فرحت جدا إن فنانة مصرية عربية كسبت، السنة دي بأكد الفرحة وبشاركها مع كل جمهوري المصري و العربي".