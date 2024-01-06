نسرين طافش تكشف عن إسم ولوك شخصيتها في "بدون مقابل"- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية نسرين طافش الجمهور مقطع فيديو كشفت من خلاله عن لوك وإسم شخصيتها في مسلسل "بدون مقابل" الذي تحضر له لرمضان عام 2024.



وقد ظهرت نسرين بلون شعر ختلف وتسريحة مختلفة مع غرة، وعلقت: "شخصية الإعلامية رهام من مسلسل (بدون مقابل) رمضان 2024. إنتظرونا".

وكانت نسرين طافش قد كشفت عن تعاقدها على بطولة مسلسل "بدون مقابل"، حيث نشرت مجموعة صور خلال تعاقدها على المسلسل عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعين وكتبت معلقة: "انتظروني في شهر رمضان المبارك في مسلسل (بدون مقابل )"، وتابعت كاشفةً عن فريق العمل بينهم أنه إخراج جمال عبدالحميد وتأليف حسام موسى وإشراف عام أحمد جابر "مع كوكبة من نجوم مصر :هاني رمزي - داليا البحيري - وفاء عامر - خالد سليم - عمرو عبد الجليل".