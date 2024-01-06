ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان ناجي الأسطا الأمس في ليلة الغطاس حفلا مميزا داخل احد المرابع الليلية في مدينة بيروت . حفل ساهر قدم فيه الاسطا باقة مختارة من اجمل اغانيه القديمة والجديدة وسط عاصفة من التصفيق و التفاعل معه مباشرة على المسرح الذي اتسع للمئات من عشاق السهر .

ناجي تمنى ان يكون هذا العام مختلفا ومفعم بالبحبوحة وراحة البال مشيرا الى ان اعمال كثيرة سيتم طرحها قريبا".

وكان شارك ناجي الأسطا الجمهور مؤخرا مقطع من أغنيته "تحياتي"، وقدمها على شكل Cover، إلى جانب عازف البيانو فادي سعادة، وظهر ناجي بالفيديو واقفاً إلى جانب البيانو الذي يعزف عليه فادي، ويؤدي أغنيته.

كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالصور- ناجي الأسطا يحيي حفلا مبهرا وهذا ما وعد به الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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