ميرنا وليد - بيروت - توجهت الفنانة إليسا بالتعزية للفنانة لطيفة التونسية بوفاة والدتها، اذ كتبت لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "العوض بسلامتك وأحر التعازي على فقدانك الغالي. الأم هي السند والأمان ورحيلها ما بينوصف. بصلي لراحة نفسها وتا الله يعطيكن الصبر والتحمل ".

وقد ردّت لطيفة عليها بالقول: "ربنا يخليلك كل اهلك ويحفظك بصحتك الف شكر حبيبتي الحمدلله على كل شيء".

وكانت نشرت لطيفة عبر حسابها الرسمي، صورة تجمعها بوالدتها، شكرت من خلالها متابعيها ومحبيها على الوقوف إلى جانبها في المحنة الأخيرة التي ألمت بها قبل أيام قليلة بعد وفاة والدتها.

كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تُعزّي لطيفة بوفاة والدتها..وهكذا ردّت عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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