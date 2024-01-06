بالصور- ملكة جمال لبنان 2012 رينا شيباني تدخل القفص الذهبي بفستان رائع الجمال

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت ملكة جمال لبنان 2012 رينا شيباني دخولها القفص الذهبي من خلال صور لها ولزوجها الطبيب الجراح داني بركات من الزفاف نشرتها عبر حسابها الخاص، وظهرت رينا بفستان مميز ورائع مزين بالأجار والكريستال بتصميم مميز مع الطرحة التي غطت بها وجهها.



الفستان الرائع الذي إرتدته رينا شيباني من تصميم المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران.

وفي وقت سابق من العام الماضي، أعلنت سارة شيباني، شقيقة رينا شيباني، وشقيقة الوصيفة الأولى للملكة في نفس العام رومي شيباني، خبر زواجها، وإنتشرت مجموعة صور على مواقع التواصل الإجتماعي، للعروس وشقيقتيها من حفل الزفاف.

وتألقت العروس بفستان من تصميم نيقولا جبران، وإختارت تسريحة الشعر المرفوع مع تاج تخللته نقشة متطابقة للفستان.

