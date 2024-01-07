تدرب 6 سنوات من أجل مشهد مدته 6 دقائق..تفاصيل صادمة في أحد أعمال برادلي كوبر

ميرنا وليد - بيروت - يقوم الممثلون في بعض الأحيان بالتدرب على مهارة معينة أو بالقيان بتغير في جسدهم أو بطريقة تفكيرهم تحضيراً لدور ما و حرصاً على إتقان الدوير، ويمكن لهذه التحضيرات أن تأخذ وقت طويل، فتحضيراً لدوره في أخر أعماله وهو فيلم "Maestro" الذي طرح العام الماضي، قام النجم العالمي برادلي كوبر بقضاء 6 سنوات في تعلم أداء المايسترو ووظيفته ليقدم مشهد مدته وصلت إلى 6 دقائق و21 ثانية.



وكانت ذكرت مجلة "بيج 6" "Page Six" أن الممثل الأميركي برادلي كوبر قطع مؤتمره الصحافي الخاص بفيلمه الأخير "مايسترو"، بعد أن تلقى مكالمة من ممرضة مدرسة ابنته ليا.

وقالت المجلة أن برادلي ركض خارج مسرح "دوبلي" في نيويورك، إذ كان يعقد هناك مؤتمراً صحافياً لقراءة وتحليل الفيلم، واضطر أن يعتذر من الحاضرين، مبرراً أن ممرضة مدرسة اينته اتصلت به.

وغادر كوبر قاعة المؤتمر لمعاودة الاتصال بالمدرسة، إذ انقطع الاتصال معهم بشكل فجائي، ووعد بعودته سريعاً لاستكمال المؤتمر.

وبعدما عاد برادلي إلى المسرح بعد أكثر من نصف ساعة، برر تأخره بأنه كان مضطراً إلى التوجّه للمدرسة التي تبعد 10 دقائق سيراً على الأقدام.

