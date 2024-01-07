هل تذكرون نجمة "ما إلك إلا هيفا" .. كيف أصبحت اليوم ؟

ميرنا وليد - بيروت - هيفا حداد، إسم حقق نجومية كبيرة في عالم الرياضة حيث كان منذ سنوات وتحديداً منذ عام 1997 الملايين يتابعون صباحاً برنامج "ما إلك إلا هيفا" على شاشة "إل بي سي"، لتعلم بعض التمارين الرياضية.



هيفا غابت عن الشاشة لسنوات عديدة عن الشاشة ثم عادت عام 2010 لتطل عبر برنامج رياضي جديد على شاشة "الآن"، تستضيف فيه نجوماً ومشاهير يمارسون التمارين الرياضية معها.

وننشر لكم أدناه مجموعة من الصور الجديدة لهيفا حداد، ونشير أن هيفا ما زالت تدرب، وكانت قد شاركت عام 2003 كخبيرة ومدربة رياضية وعضو لجنة تحكيم في منافسة ملكة جمال لبنان.