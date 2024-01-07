بالفيديو: دنيا بطمة تكشف تفاصيل مثيرة في قضية حمزة مون بيبي

خرجت الفنانة المغربية دنيا بطمة، في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، للحديث لأول مرة عن تفاصيل قضية “حمزة مون بيبي”، التي هزت الرأي العام المغربي أواخر سنة 2019.

وأكدت بطمة أن محكمة الاستئناف في الرباط، قد برأتها وشقيقتها ابتسام بطمة من تهمة إدارة حساب “حمزة مون بيبي”، وذلك بعدما تبين أنهما لا علاقة لهما به، ولم تدخلا إليه يوماً.

وأوضحت بطمة أن هذه القضية بدأت بمؤامرة مدبرة، حيث تم فبركة صور لها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تحريض قنوات على “يوتيوب” للهجوم عليها مقابل مبالغ مالية.

وأكدت الفنانة المغربية أنها تعرضت لجميع أنواع الظلم والتنمر والشتم والسب والقذف وتشويه السمعة، لكنها ظلت تلتزم الصمت، ولم ترغب في التشويش على سير القضية.