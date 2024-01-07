ميرنا وليد - بيروت - صرح الممثل اللبناني باسم مغنية أن لبنان يمتلك مقومات كبيرة من مخرجين وكتاب وممثلين.

وتابع أن أهم الأعمال المشتركة انطلقت من لبنان، وانطلق معها نجوم عرب، أصبحوا "سوبر ستار"، مثل تيم حسن.

تيم حسن كان نجم بس كا كان سوبر ستار متل هلق" وعما جعله يصبح سوبر ستار قال أن الأعمال التي قدمها تيم حسن في بيروت هي من جعلته سوبر ستار وطبعاً خياراته وهو شخص ذكري ويعرف كيف "يدوزن" الامور، وأشاد بالكثير من الأدوار التي قدمها تيم حسن.

ومن ناحية أخرى عبر باسم عن سعادته بالثنائية التي قدمها مع الممثل السوري باسل خياط، كما قال أن تاريخه أكبر من تاريخ باسل فنياً حين شارك معه في "تانغو"، لكم باسل كان أشهر في الوطن العربي.

كلام باسم جاء في برنامج "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس.

كانت هذه تفاصيل خبر باسم مغنية بتصريح لافت : بيروت جعلت تيم حسن سوبر ستار .. وتاريخي الفني أكبر من تاريخ باسل خياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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